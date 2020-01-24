Başkan Arı, İmam Hatipli gençlerle buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul Pendik’te bulunan İmam Hatip Liselerinde öğrenimlerini sürdüren gençlerle bir araya geldi.

İstanbul Pendik’te bulunan 4 farklı İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören 60 genç, Pendik İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (PİHMED) tarafından gerçekleştirilen organizasyon ile Nevşehir’e geldi. Beraberlerindeki PİHMED Başkanı Yakup Akbaş ve Gençlik Koordinatörü Enver Büyük ile birlikte Nevşehir’in ve Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret eden öğrenciler, Nevşehir Belediyesi Millet Kıraathanesi’nde Belediye Başkanı Rasim Arı’nın konuğu oldu.

Hafızlar tarafından sunulan Kur’ân-ı Kerim ziyafeti ile başlayan buluşmada Belediye Başkanı Arı, konuk öğrencilerle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Gençlik yıllarının İstanbul’da geçtiğini ve kendisinin de İstanbul Pendik İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu hatırlatan Arı, mezun olduğu okulun öğrencileri ile yıllar sonra belediye başkanı olarak bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

İmam Hatip Lisesi mezunu olmaktan dolayı her zaman gurur duyduğunu vurgulayan Arı, öğrenciler ile kendi öğrenim yıllarından anılarını paylaştı.

Öğrencilerin çeşitli konulara ilişkin sorularını da yanıtlayan Arı, gençlerden ülkelerine faydalı bir fert olabilmek için eğitimlerini en iyi şekilde sürdürmelerini istedi. Gençlere sürekli kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Arı, bunun yanında mutlak suretle iyi bir yabancı dil öğrenmelerini önerdi.

Türkiye’nin donanımlı gençlere ihtiyacı olduğunu ve ülkenin gençlerden büyük bir beklentisi olduğunu kaydeden Arı, “Dünyada rahat etmek istiyorsanız iyi eğitim alacaksanız ve kendinizi iyi yetiştireceksiniz. Bugünleri bir defa daha yaşamayacağınızı bileceksiniz ve ona göre davranacaksınız. Geleceğin Türkiye’sine yön verecek gençlerimizin görüş, düşünce ve önerileri bizler için çok kıymetli. Onların gözlerindeki ışık ve azimleri bizleri gelecek adına çok umutlandırıyor.” dedi.

Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ve Mustafa Alevli’nin de bulunduğu buluşmada Türkiye’nin çeşitli illerinden gittikleri İstanbul’da eğitimlerini sürdüren gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Arı, misafirlerine kitap hediye etti.



