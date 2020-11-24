YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Başkan Arı, okullara çiçek gönderip öğretmenlerin günlerini kutladı

Başkan Arı, okullara çiçek gönderip öğretmenlerin günlerini kutladı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 24.11.2020 15:40 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’deki öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü okullarına gönderdiği canlı içeklerle kutladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’deki öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü okullarına gönderdiği canlı içeklerle kutladı. Arı, “Büyük bir özveri ve fedakârlık ile evlatlarımıza emek veren, yarınlarımızın mimarı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlarım” dedi.
Belediye Başkanı Rasim Arı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Nevşehir’deki çeşitli okullarda görev yapan bin 900 öğretmen için okullarına canlı çiçekler gönderdi.
Üzerlerinde öğretmenlerin isimlerinin ve Arı’nın gün dolayısıyla mesajının yer aldığı çiçekler sabah erken saatlerden itibaren belediye görevlilerince okullardaki öğretmenler odalarına bırakıldı.
Başkan Arı ayrıca ziyaret ettiği Hacı Asım Atabilen İlkokulu’nda öğretmenlerin gün dolayısıyla hazırlanan çiçekleri kendisi takdim etti.
Burada okul müdürü Şahin Ülgen ve öğretmenler ile bir süre sohbet eden Arı, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli olan öğretmenliğin bir ömür boyunca devam eden ender mesleklerden olduğuna vurgu yaptı.
Arı, “Mesai mefhumu gözetmeden çalışan, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Gönüllerimizde çok özel bir yere sahip olan öğretmenlerimize hepimiz şükran borçluyuz.” dedi.
Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde eğitimin ve öğretmenlerin değerinin daha iyi anlaşıldığına dikkat çeken Arı, sohbet ettiği öğretmenler ve okul idarecilerine Nevşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Dijital Eğitim Platformu’ hakkında bilgiler verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İşine bak Victoria!' 'İşine bak Victoria!'
PARTNER Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı! Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı!
1/

Nevşehir Namaz Vakitleri 24 Kasım Salı

İmsak
06:00
Sabah
07:26
Öğle
12:33
İkindi
15:07
Akşam
17:30
Yatsı
18:51

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Salı

Açıkgöz Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Avanos Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Apaydın Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.