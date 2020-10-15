Başkan Arı, Şifa Köprülü Kavşağında çalışmaları inceledi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Şifa Köprülü Kavşağı’nda gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarında incelemelerde bulundu. Arı, isminin değiştirilmesi planlanan köprülü kavşağın hafta başında yeniden trafiğe açılacağını açıkladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, dilatasyon arası boşluklar nedeniyle tehlike arz eden Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki Şifa Köprülü Kavşağı’nda gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarını inceledi.

Bir süredir trafiğe kapalı olan köprülü kavşağın alt bölümünde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Arı, sıcak asfalt öncesi PMT serimi gerçekleştirilen köprülü kavşağın hafta başında yeniden trafiğe açılmasının planlandığını açıkladı.

İsminin de değiştirilmesi gündeme gelen Şifa Köprülü Kavşağı’nın üst bölümünde de bakım ve iyileştirme çalışması yapılacağını belirten Arı: “Köprülü kavşağın dilatasyon arası boşlukları nedeniyle böyle bir çalışmaya ihtiyaç vardı. Biliyoruz çalışmalardan dolayı zaman zaman trafikte sıkıntılar yaşandı fakat vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için bunun gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Çok şükür alt bölümde çalışmalar sona erdi. Şu anda bozulan asfaltı yenilemek için PMT serimine başladık. Zannediyorum hafta sonu sıcak asfalt çalışması da bitecek ve burayı yeniden trafiğe açacağız. Aynı zamanda buranın isminin değiştirilmesini de planlıyoruz. Nevşehirli bir şehidimizin ismini vermeyi düşünüyoruz. Bunla ilgi de önümüzdeki günlerde gerekli açıklamaları yapacağız” dedi.



