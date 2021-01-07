YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Başkan Arı’dan esnafa kira ve destek müjdesi

Başkan Arı’dan esnafa kira ve destek müjdesi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 07.01.2021 10:50 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında esnaflara destek olmak amacıyla belediyeye ait işyerlerinde faaliyet gösteren esnafların Ocak-Şubat ve Mart ayı kira bedellerinin ötelenerek 2021 yılı için kira artışı yapmama kararı aldıklarını açıkladı.Belediye Başkanı Rasim Arı, pandemi döneminin olumsuz etkilerini azaltmak için işletmelere destek olacaklarını açıklayarak bu kapsamda belediye meclisinde bir dizi kararlar aldıklarını ifade etti.“Gün dayanışma ve birliktelik günüdür.

Başkan Arı’dan esnafa kira ve destek müjdesi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında esnaflara destek olmak amacıyla belediyeye ait işyerlerinde faaliyet gösteren esnafların Ocak-Şubat ve Mart ayı kira bedellerinin ötelenerek 2021 yılı için kira artışı yapmama kararı aldıklarını açıkladı.
Belediye Başkanı Rasim Arı, pandemi döneminin olumsuz etkilerini azaltmak için işletmelere destek olacaklarını açıklayarak bu kapsamda belediye meclisinde bir dizi kararlar aldıklarını ifade etti.
“Gün dayanışma ve birliktelik günüdür. Esnafımızı mağdur etmeyeceğiz” diyen Başkan Arı, mülkiyeti Nevşehir Belediyesi’ne ait olan işyerlerinde faaliyet gösteren tüm esnafların kira sürelerini 3 ay uzattıklarını ve kiracıların Ocak-Şubat ve Mart aylarında ödeyecekleri kira bedellerini Mayıs-Haziran ve Temmuz ayına ötelediklerini açıkladı.
Ayrıca Nevşehir Belediyesi’nin bütün kiracılarına enflasyon farkı kira artışı da uygulamayacağını söyleyen Arı, her zaman vatandaşın ve esnafın yanında olduklarını vurguladı.
“Kahvehane işletmelerine 500 TL destek”
Esnafa rahat bir nefes aldırabilmek amacıyla farklı uygulamaları devreye aldıklarını belirten Başkan Arı, şehir merkezinde pandemi süresince kapalı kalan 32 kahvehane işletmesine Nevşehir Belediyesi olarak bir defaya mahsus 500 TL maddi destek sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 41 bin yıllık Neandertal kalıntısında şaşırtan detay 41 bin yıllık Neandertal kalıntısında şaşırtan detay
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı

Nevşehir Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:25
Sabah
07:52
Öğle
12:52
İkindi
15:21
Akşam
17:42
Yatsı
19:05

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Anadolu Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Can Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Parlak Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.