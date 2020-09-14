Başkan Arı’dan gece mesaisi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul dönüşünde kentin farklı noktalarında belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu. Nevşehir Belediyesi’nin geleceğe yatırım yaptığını vurgulayan Başkan Arı, “Gelecek nesillere daha güzel bir şehir bırakmak için çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz” dedi.

Nevşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceği ve devam etmekte olan çeşitli projelerine ilişkin temaslarda bulunmak üzere geçtiğimiz gün İstanbul’a giden ve hafta sonunu burada geçiren Başkan Rasim Arı, Nevşehir’e döndü.

Arı, İstanbul’daki programlarının ardından gece yarısı geldiği Nevşehir’de İbrahim Paşa Mahallesi ve Yunus Emre Caddesi’nde gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi.

Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte incelemelerde bulunduğu alanlarda Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler alan Arı, gecenin ilerleyen saatlerinde Nevşehirlilerin daha sağlıklı içme suyuna kavuşması ve konforlu bir şehir içi ulaşım ağı için çalışan belediye personellerine kolaylıklar diledi.

İncelemeleri sırasında evlerinin balkonlarından kendisini selamlayarak, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlarla bir süre sohbet eden Arı, “Ne söz verdiysek bir bir yerine getiriyoruz. Amacımız daha sağlıklı ve güzel ortamlarda insanlarımıza yaşam imkânı sunmak” dedi.

Şehrin altyapı problemlerinin çözümü ve vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu ulaştırabilmek için Nevşehir Belediyesi’nin tüm imkânları ile çalıştığını belirten Arı, “Hemşerilerimizin daha rahat, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için tüm ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Bizim tek derdimiz var o da bu millete hizmet etmek. Vermiş olduğumuz tüm sözleri yerine getirmeye, hizmet destanları yazamaya devam edeceğiz inşallah. Yaptıklarımız yeterli mi? Asla değil. Daha fazla çalışacak ve halkımızdan aldığımız güçlü destek ile inşallah daha büyük hizmetler sunacağız.” diye konuştu.



