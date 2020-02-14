YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Başkan Arif Teke: "Altıntaş bölgenin yıldızı olacak"

Başkan Arif Teke: "Altıntaş bölgenin yıldızı olacak"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.02.2020 09:48 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde kurulan Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2020 yılı yatırım programında yer alması, sevinçle karşılandı.Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, 12 Şubat 2020 tarih ve 31037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgemizin 376 hektar alana sahip 1.

Başkan Arif Teke: "Altıntaş bölgenin yıldızı olacak"

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde kurulan Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2020 yılı yatırım programında yer alması, sevinçle karşılandı.
Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, 12 Şubat 2020 tarih ve 31037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgemizin 376 hektar alana sahip 1. etabının alt yapısının (yol, kanalizasyon, su, yağmur suyu ve elektrik ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yapılması da yatırım programında yer aldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Altıntaş bölgenin yıdızı olacak’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Kahramanmaraş’ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

OSM’de, ‘Tük Sinemasının Ahvali’ isimli söyleyişi gerçekleşecek

OSM’de, ‘Tük Sinemasının Ahvali’ isimli söyleyişi gerçekleşecek

Bursa’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Bursa’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Kütahya Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
06:24
Sabah
07:47
Öğle
13:19
İkindi
16:14
Akşam
18:41
Yatsı
19:59

Kütahya Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Değirmen Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Tüfek Eczanesi
Simav
Selçuk Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.