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Başkan Arif Teke: Altıntaş halkına teşekkür ediyorum

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.04.2020 10:19 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde halkın Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına tüm halkın uyması Altıntaş sokaklarının bomboş kalmasına neden oldu.Temel ihtiyaç ve alışveriş dışında vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymasından çok memnun olduklarını belirten Belediye Başkanı Arif Teke, ’’İlçemiz birlik ve beraberlik içerisinde bu salgını yenmek için devletimizin istediği tüm kuralları uyguluyor.

Başkan Arif Teke: Altıntaş halkına teşekkür ediyorum

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde halkın Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına tüm halkın uyması Altıntaş sokaklarının bomboş kalmasına neden oldu.
Temel ihtiyaç ve alışveriş dışında vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymasından çok memnun olduklarını belirten Belediye Başkanı Arif Teke, ’’İlçemiz birlik ve beraberlik içerisinde bu salgını yenmek için devletimizin istediği tüm kuralları uyguluyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatndaşlarımızın yanı sıra, zorunlu olmadıkça diğer vatandaşlarımızda evlerinden çıkmıyor. İnşallah kısa sürede bu salgını en az kayıpla atlatıp huzurlu günlerimize döneceğiz. Bu sıkıntılı günlerde, devletinin aldığı kararlara harfiyyen riayet ederek bir kez daha devletinin yanında olduğunu gösteren halkımıza sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Salgın tehlikesi geçene kadar aynı duyarlılığı göstereceklerinden emin olduğumu bilmelerini isterim’’ dedi.

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