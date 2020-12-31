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Başkan Arif Teke: ’’Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 31.12.2020 20:36 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yılın son günü, Belediye Başkanı Arif Teke ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde çalışmalarımız yılın son günü de aralıksız devam ediyor.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yılın son günü, Belediye Başkanı Arif Teke ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde çalışmalarımız yılın son günü de aralıksız devam ediyor. Avşar deresi kıyı düzenleme alanında çalışmalara katıldık. Alanda yoğun bir çalışma var. DSİ, köprü genişletme çalışması yapıyor. OEDAŞ elektirik hattı çalışması yapıyor. Belediye olarak, bizde su hattı ve ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Emeği geçen, DSİ yetkililerine, OEDAŞ yetkililerine, belediye çalışanlarımıza ve tüm işçi kardeşlerimize Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum’’ dedi.

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