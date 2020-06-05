YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Başkan Arif Teke: "İşimiz gönül belediyeciliği"

Başkan Arif Teke: "İşimiz gönül belediyeciliği"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.06.2020 10:48 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Belediye Başkanı Arif Teke ve ilçe yönetimi, yeni normalleşme süreci kapsamında sanayi esnafını ziyaret etti.Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs süreci, esnaflarımızın bu süreçteki sıkıntıları, önümüzdeki süreçte belediyemizden beklentileri gibi konuları İlçe Başkanımız Hakan Uşak ve Belediye Meclis üyelerimiz ile birlikte sanayi esnaflarımızla istişare yapma fırsatı bulduk.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Belediye Başkanı Arif Teke ve ilçe yönetimi, yeni normalleşme süreci kapsamında sanayi esnafını ziyaret etti.
Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs süreci, esnaflarımızın bu süreçteki sıkıntıları, önümüzdeki süreçte belediyemizden beklentileri gibi konuları İlçe Başkanımız Hakan Uşak ve Belediye Meclis üyelerimiz ile birlikte sanayi esnaflarımızla istişare yapma fırsatı bulduk. Belediyemizden istekleri not edildi ve inşallah istekleri en kısa zamanda takip edilip yerine getirilecektir. Korona virüs kapsamında halkımızın ve esnafımızın yanında olduğumuz gibi, bundan sonrada halkımızın ve esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Gönül belediyeciliğini en güzel şekilde uygulayacağız. Bütün gayemiz daha yaşanabilir bir Altıntaş’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdülerİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdüler
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Bursa'da "Şehit Erman Özcan" uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Bursa'da "Şehit Erman Özcan" uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Dilovası Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Dilovası Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Melekbaba Mahallesinde değişim sürüyor

Melekbaba Mahallesinde değişim sürüyor

Edremit’te kesilen kavak ağaçlarının yerine badem fidanları dikiliyor

Edremit’te kesilen kavak ağaçlarının yerine badem fidanları dikiliyor

İzmir'de bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kütahya Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:36
Sabah
05:27
Öğle
13:04
İkindi
16:59
Akşam
20:31
Yatsı
22:14

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Defne Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Büyüker Eczanesi
Simav
Gökkaya Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.