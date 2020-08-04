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Başkan Arif Teke: Korona virüs tedbirleri aralıksız devam ediyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.08.2020 11:04 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde haftada bir kez kurulan pazarı ziyaret eden Belediye Başkanı Arif Teke, zabıta ekiplerinin Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında aralıksız denetim yaptığını açıkladı.Pazarımız Sebze ve meyve ve tüm çeşitlerle tam kapasite hizmet vermeye başladı.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde haftada bir kez kurulan pazarı ziyaret eden Belediye Başkanı Arif Teke, zabıta ekiplerinin Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında aralıksız denetim yaptığını açıkladı.
Pazarımız Sebze ve meyve ve tüm çeşitlerle tam kapasite hizmet vermeye başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında girişler kontrollü yapılıyor. Vatandaşlarımızın maske, esnaflarımızın maske ve eldiven kullanmaları konusunda gerekli denetimler ekiplerimiz tarafından sürekli yapılıyor. Bizde sahaya inerek vatandaşlarımızı bire bir uyarıyoruz. Salgın tamamen bitene kadar tedbirler aralıksız her alanda devam edecek. İlçemizdeki esanaflarımızın işyerleri de belirli aralıklarla denetleniyor. Vatandaşlarımızın bu süreçte sosyal mesafe ve özellikle maske takmaları çok önemlidir. İlçe ekonomimize katkı sağlayan pazaramızın kesintisiz açık kalması için bu kurallara uymak çok önemlidir’’ dedi.

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Papatya Eczanesi
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Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
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