Sergen Yalçın daha ilk maçında eleştiri oklarının hedefi oldu! "Taktik bilmez, kara düzen bir antrenör"

A Milli Takım'ın Belçika karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Ümit Özat, Sergen Yalçın'ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbol adamının milli takımın teknik direktörü hakkındaki sözleri gündem yarattı.

"SERGEN YALÇIN TAKTİK BİLMEZ"

Ümit Özat, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük anlayışını sert sözlerle eleştirdi. Özat, milli takımın teknik direktörü için şu ifadeleri kullandı:

"Sergen Yalçın kara düzen bir antrenör. Sergen Yalçın taktik bilmez, bak sana söylüyorum, net söylüyorum. Sergen Yalçın'ın milli takımda teknik adamlık ömrünün çok uzun olacağını düşünmüyorum..."

"MONTELLA'YI ELEŞTİRDİĞİN ORTAMDA AYNI ŞEYİ YAŞIYORSUN"

Sergen Yalçın'ın daha önce yorumculuk yaptığı dönemde Vincenzo Montella'ya yönelik teknik eleştirilerini hatırlatan Ümit Özat, milli takımın başında benzer bir süreç yaşandığını savundu.

Özat, "Yorumcuyken Montella'yı teknik olarak yerin dibine soktuğun bir ortamda... Sana bu eleştirileri aynı şekilde, yorumcuyken Beşiktaş'ta ne yaşadıysa tekrar yorumcuyken Milli Takım'da aynısını yaşıyor. Koca bir takım Arda abi!" dedi.

"İNSANLAR SERGEN YALÇIN'I OFANSİF ANTRENÖR ZANNEDİYOR"

Sergen Yalçın'ın oyun anlayışına yönelik eleştirilerini sürdüren Özat, A Milli Takım'ın hücum hattındaki isimlere dikkat çekti.

Ümit Özat, "İnsanlar zannediyor ki Sergen Yalçın ofansif antrenör. Ya zaten Orkun ofansif, Arda ofansif, Barış ofansif, Yunus ofansif, Enes zaten forvet. Zaten bunlar atak yapacaklar yani kara düzen bir antrenör Sergen Yalçın. Hani bağlama vardır, bir de kara düzen vardır... Sergen Yalçın kara düzen bir antrenör." ifadelerini kullandı.

A MİLLİ TAKIM SON 8 MAÇINDA 7 KEZ KAYBETTİ

Belçika karşısında Arda Güler'in 20. dakikada attığı golle öne geçen Türkiye, Kevin De Bruyne ve Charles De Ketelaere'nin gollerine engel olamayarak sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynadığı beş maçın tamamını kaybetti ve henüz puan alamadı. Milliler, son sekiz karşılaşmasında ise yalnızca ABD'yi mağlup edebilirken yedi kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

SERGEN YALÇIN İLK MAÇINDA KAYBETTİ

Belçika karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet, Sergen Yalçın açısından da dikkat çeken bir istatistiği beraberinde getirdi. Yalçın, Mircea Lucescu'nun Eylül 2017'de Ukrayna'ya 2-0 kaybetmesinden bu yana Türkiye'nin başında çıktığı ilk karşılaşmayı kaybeden ilk teknik direktör oldu.