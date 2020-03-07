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Başkan Arif Teke’den 90 yaşındaki Nebahat Nine’ye ’Kadınlar günü’ ziyareti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.03.2020 13:56 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 90 yaşındaki Nebahat Demiray’ı ziyaret eden Belediye Başkanı Arif Teke, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hediyeler verip hayır duasını aldı.Başkan Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Nebahat nine uzun yıllar Altıntaş ilçemize hizmet veren Eski Belediye Zabıta Çavuşu Rahmetli Hakkı Demiray’ın eşidir.

Başkan Arif Teke’den 90 yaşındaki Nebahat Nine’ye ’Kadınlar günü’ ziyareti

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 90 yaşındaki Nebahat Demiray’ı ziyaret eden Belediye Başkanı Arif Teke, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hediyeler verip hayır duasını aldı.
Başkan Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Nebahat nine uzun yıllar Altıntaş ilçemize hizmet veren Eski Belediye Zabıta Çavuşu Rahmetli Hakkı Demiray’ın eşidir. Yalnız ve mütavazi bir hayat yaşar. Nebahat Nine’nin, mütevazi sabah kahvaltı sofrasına iştirak ettik ve hayır duasını aldık. Misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Kadınlar gününü kutluyor hayırlı uzun ömürler diliyorum. Bizim için kadınların mutluluğu, annelerin huzuru, annelerin yüzlerinin gülmesi her şeyin üzerindedir. Bizim inanç anlayışımıza göre, kadın olmak, anne olmak dünyanın en yüce, en kutsal vazifelerinden biri, anneler ise iyiliği en çok hak eden varlıklardır. Nebahat ninemiz bizim için çok değerli ve çok önemlidir. Kendisini her zaman ziyaret ediyoruz. Bugün de Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak ve onun hayır duasını almak bize nasip olduğu için çok mutlu olduk. Allah kendisine daha uzun ömürler versin" diye konuştu.

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