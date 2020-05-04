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Başkan Arıkan, çalışmaları inceledi

BİNGÖL HABERLERİ  | 04.05.2020 16:24 | Son Güncelleme

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kentte yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları inceledi.Belediye Başkanı Erdal Arıkan, merkez İnalı Mahallesi Dicle Caddesi’nde yapımı tamamlanan kaldırım ile sezon içerisinde asfalt çalışması yapılacak yolda incelemelerde bulundu.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kentte yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları inceledi.
Belediye Başkanı Erdal Arıkan, merkez İnalı Mahallesi Dicle Caddesi’nde yapımı tamamlanan kaldırım ile sezon içerisinde asfalt çalışması yapılacak yolda incelemelerde bulundu. Ardından Kültür Kavşağı Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bölgesinde yol genişletme çalışmaları hazırlıklarını yerinde gören Başkan Arıkan, hizmetlerin kısa süre içinde bitirilmesi için ekiplerin sıkı bir çalışma yaptığını söyledi.Korona virüs önlemleri altında çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Ayırca Başkan Arıkan, karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek bilgi verdi.

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