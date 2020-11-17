Başkan Arısoy canlı yayında soruları yanıtladı

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’ne konuk olan Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Youtube ve Facebook platformları üzerinden yapılan ve yaklaşık iki saat süren canlı yayın boyunca vatandaşlarla sohbet ederek onlardan gelen soruları cevapladı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen canlı yayın programına konuk oldu. Başkan Arısoy, Youtube ve Facebook platformları üzerinden yapılan canlı yayın boyunca kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Selahaddin Kocaaslan moderatörlüğünde yaklaşık iki saat süren yayında, vatandaşlardan gelen istek ve önerileri de dikkatle dinleyen Başkan Arısoy, ilçede bugüne kadar yapılan ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan hizmetler hakkında dikkat çekici bilgiler verdi.

“2020 yılının büyük bir kısmını virüsle mücadele ederek geçirdik”

2020 yılının ülkemiz için çetin geçtiğini, art arda yaşanan deprem felaketleriyle ve pandemi ile mücadelenin ön planda olduğu bir dönemin içerisinde bulunduklarını ifade ederek konuşmasına başlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, Zeytinburnu Belediyesi olarak son 8 ayda yapılan çalışmaların büyük ölçüde salgının yayılmasını önlemek amaçlı faaliyetleri kapsadığını belirtti. “Salgının başladığı ilk günden itibaren bütün gücümüzü ve enerjimizi virüsle mücadele ederek geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullanan Başkan Arısoy, koronavirüsle mücadele konusunda yapılan çalışmalar ile ilgili şunları kaydetti: “İlçemizdeki tüm kamu kurumlarını ve virüs tespit edilen haneleri defaatle dezenfekte ettik. Bulaşma riskinin en yüksek olduğu alanlardan biri de semt pazarlarımızdı. Buralarda tertibi, düzeni sağladık. İstanbul’daki semt pazarları içerisinde örnek gösterilecek seviyelere geldik diyebilirim. Pazar konusu açılmışken tekrardan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hemşehrilerimizden saat 14.00’e kadar alışverişlerini tamamlamalarını rica ediyorum. Ne kadar hızlı davranırsak o kadar da riski azaltmış oluruz. Takdir edersiniz ki, Ekim ayından itibaren salgın farklı bir hal aldı. Ben vatandaşlarımızdan ilk günkü tedbirler seviyesinde davranmalarını rica ediyorum. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Zorda kalmadıkça dışarı çıkmayalım ve maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim.”