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Başkan Arslan afet bölgesinde

VAN HABERLERİ  | 07.02.2020 16:31 | Son Güncelleme

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, çığ felaketinin yaşandığı Van’da taziye ziyaretlerinde bulundu.Beraberindeki Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Genel Sekreter Remzi Karataş, Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu ve Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır ile taziye ziyaretinde bulunan Aslan, çığ felaketinde arama kurtarma esnasında görevi başında hayatını kaybeden üyeleri Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Fevzi Sevinç’in ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diledi.Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bölgede bulunduklarını belirterek, “Üyelerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, çığ felaketinin yaşandığı Van’da taziye ziyaretlerinde bulundu.
Beraberindeki Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Genel Sekreter Remzi Karataş, Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu ve Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır ile taziye ziyaretinde bulunan Aslan, çığ felaketinde arama kurtarma esnasında görevi başında hayatını kaybeden üyeleri Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Fevzi Sevinç’in ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diledi.
Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bölgede bulunduklarını belirterek, “Üyelerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bahçesaray’da yaşanan çığ felaketinde vatandaşları kurtarmak için çalışan ve kahramanca şehit olan üyemiz Fevzi Sevinç’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. Vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun” dedi.
Genel Başkan Arslan, çığ felaketinde hayatını kaybeden DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası İşyeri Sendika Temsilcisi Emrullah Ersari’nin de taziyesine katılarak, baş sağlığı dileklerinde bulundu.
5 Şubat 2019 tarihinde Van-Bahçesaray karayolunda çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düşmesi sonucu Van Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belvan A.Ş.’de itfaiye eri olarak çalışan Fevzi Sevinç’in de bulunduğu 41 kişi hayatını kaybetmişti.

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