YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Başkan Arslan, Çameli’yi karış karış gezerek projelerini anlatıyor

Başkan Arslan, Çameli’yi karış karış gezerek projelerini anlatıyor

İHA İHA
29.02.2024 14:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çameli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Çameli Belediye Başkan Adayı Cengiz Arslan, ilçe merkezi ve mahalleleri karış karış gezerek yeni dönem projelerini anlatıyor.

Çameli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Cengiz Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Murat Genç, Belediye Meclisi Üyesi adayları ve Kalınkoz Mahallesi Muhtarı Zeynel Meray ile birlikte Kalınkoz Mahallesi Pazaryerini ziyaret ederek, vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geldi. Daha sonrasında mahalle kahvesinde vatandaşlarla buluşan Başkan Arslan, ilçe ve mahalleler hakkında istişarede bulundu.

Vatandaşların sorularını yanıtlayan Başkan Arslan, önümüzdeki dönemde ilçe merkezi ve mahallelerde hayata geçirmeyi planladıkları projelerini anlattı. Arslan, “Mahallelerimizde üst yapı ve alt yapı çalışmaları hız kesmeden devam edecek. Ayırmadan ayrışmadan birlik ve beraberliğimizi koruyarak yapacak çok projelerimiz var. İlçemizi ve mahallelerimizi daha nezih, daha refah bir hale getireceğiz. Kalınkoz Mahallesi Muhtarı Zeynel Meray ve Kalınkoz Mahallesi’nde bulunan vatandaşlarımıza misafirperverlikleri ve ilgileri için teşekkür ederiz. İlçemiz için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci köprünün montajı başladıİkinci köprünün montajı başladı
İlk doğum günlerini 2028’te kutlayacaklarİlk doğum günlerini 2028’te kutlayacaklar
Samsun polisi uyuşturucuya karşı bilgilendiriyorSamsun polisi uyuşturucuya karşı bilgilendiriyor

Denizli Namaz Vakitleri 1 Mart Cuma

İmsak
06:08
Sabah
07:28
Öğle
13:21
İkindi
16:32
Akşam
19:04
Yatsı
20:19

Denizli Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Cuma

Gökçe eczanesi
Pamukkale
Elif eczanesi
Kale
Özge eczanesi
Pamukkale
Kristal eczanesi
Acipayam
Kaya eczanesi
Buldan
Gündüz eczanesi
Cal
Yeni özdemir eczanesi
Cameli
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.