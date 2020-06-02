YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Başkan Arslan: “Edremit’imizin ve ülkemizin geleceği tarımda”

Başkan Arslan: “Edremit’imizin ve ülkemizin geleceği tarımda”

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.06.2020 14:57 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından 25 yıl sonra yeniden tarımsal üretime kazandırılan tarlalarda ilk hasat elde edildi.Edremit Belediyesi ve S.S Çıkrıkçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin ortak hizmet projesi kapsamında ekilen sebzelerden ilk ürün elde edildi.

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından 25 yıl sonra yeniden tarımsal üretime kazandırılan tarlalarda ilk hasat elde edildi.
Edremit Belediyesi ve S.S Çıkrıkçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin ortak hizmet projesi kapsamında ekilen sebzelerden ilk ürün elde edildi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan seçim dönemindeki sözünü tutarak 25 yıldır işlenmeyen sebze ve meyve yetiştiriciliğine elverişli belediye arazilerini tarıma kazandırmıştı. Edremit Ovası’ndaki 146 dönüm arazide başlayan sebze üretiminde ilk ürün olarak elde edilen kabak ve salatalık sebzeleri Çıkrıkçı Mahallesi Muhtarı ve S.S Çıkrıkçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tahsin Yıldız ve üreticiler tarafından Edremit Belediyesi önünde Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’a ve Edremitli vatandaşlara sunuldu.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yaptığı açıklamada: “Fidesinden tohumuna kadar hepsi Edremit Ovası’nın kendi ürünlerinden elde edilen meyve ve sebzelerimiz ilk mahsullerini aldık. Tarımın Edremit’imizin ve ülkemizin geleceği olduğunun bilincinde başlattığımız bu projenin ilk ürünlerini almak bizler için onur ve gurur verici oldu. Arazilerimizin meyve ve sebze yetiştiriciliğine uygun olan kısımlarında meyve ve sebze, diğer arazilerde de yem bitkisi yetiştiriciliği ve hayvancılık faaliyetleri için ayırdık. Üretimle kalkınacak ve adım adım projemizi büyüteceğiz. Edremit Belediyesi olarak kooperatifimize üretimden pazarlamaya kadar her türlü desteği vermeye de devam edeceğiz. Bu değerli projeye katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Çıkrıkçı Mahallesi Muhtarı ve S.S Çıkrıkçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tahsin Yıldız’da Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’a teşekkür etti. Muhtar Yıldız, “Belediyemiz ile yaptığımız ortak işbirliği ile ilk başta mevsimine göre domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, kavun, karpuz, fasulye ve salatalık ekimleri yapıyoruz. Belediyemizin sağladığı arazi, araç ve gereklerle bu ekimleri yapıyoruz. Bizlere bu olanakları sağlayan ve birçok çiftçi arkadaşımızın yeniden ekiliş yapmasına vesile olan Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.
Hasat sunumuna Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Elman, Tayfun Gerkuş, Metin Tunçer, Kürşad Saran, Edremit Belediyesi Tarım Komisyonu Üyeleri Metin Aktaş, Fuat Sönmez, Belediye Meclis Üyeleri Davut Çengel, Murat Tuna, Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Herdan, Tarımsal Hizmetler Müdürü İbrahim Atış, Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici ve üreticiler katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Bebekli Kilise’de temizlik

Bebekli Kilise’de temizlik

Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Balıkesir Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:44
Sabah
05:35
Öğle
13:12
İkindi
17:08
Akşam
20:38
Yatsı
22:20

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Alp Eczanesi
Merkez
Kaçar Eczanesi
Merkez
Selin Küçük Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Can Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Atmaca Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.