YURTHABER
  4. Başkan Arslan, gazetecilerle bir araya geldi

Başkan Arslan, gazetecilerle bir araya geldi

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.01.2020 16:28 | Son Güncelleme

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle bölgede görev yapan yerel ve ulusal basında çalışan gazetecilerle bir araya geldi.Edremit Belediyesi’ne ait Ed-Bel Altınoluk Akçam Otel’de düzenlenen kahvaltıda Arslan gazetecilerin günlerini kutladı.Arslan, “Sizlerden ricamız yanlışlarımız, eksilerimiz, hatalarımız varsa bunu yapıcı ve eleştirel anlamda yazın.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle bölgede görev yapan yerel ve ulusal basında çalışan gazetecilerle bir araya geldi.
Edremit Belediyesi’ne ait Ed-Bel Altınoluk Akçam Otel’de düzenlenen kahvaltıda Arslan gazetecilerin günlerini kutladı.
Arslan, “Sizlerden ricamız yanlışlarımız, eksilerimiz, hatalarımız varsa bunu yapıcı ve eleştirel anlamda yazın. Daha önce de söylemiştim yazmazsanız mesleğinize saygısızlık etmiş olursunuz. Biz sizlerden kendimiz için değil, Edremit halkı adına faydalanmak ve yararlanmak isteriz. Basın demokrasilerde dördüncü güçtür. Biz hepimiz halk adına görev yapıyoruz biz halkın yetkisiyle buradayız. Sizlerle çok iyi ilişki ve diyalog içinde olacağız. Birlikteliğimiz ve işbirliğimiz devam edecek.” diye konuştu. Daha sonra Başkan Arslan Edremit için hazırladıkları projeleri basın mensuplarıyla paylaştı. Toplantıya Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Edremit Belediyesi Altınoluk Şube Sorumlusu Mustafa Özkan da katıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ölümden saniyelerle kurtulduÖlümden saniyelerle kurtuldu
Kanserden hayatını kaybeden polis gözyaşlarıyla uğurlandıKanserden hayatını kaybeden polis gözyaşlarıyla uğurlandı
Ayvalık’ta sinema nostaljisi bitmeyecekAyvalık’ta sinema nostaljisi bitmeyecek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Başkan Say’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Say’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Büyükçekmece’de farkındalık oluşturan buluşma

Büyükçekmece’de farkındalık oluşturan buluşma

Seyhan’da 5 komisyon raporu kabul edildi

Seyhan’da 5 komisyon raporu kabul edildi

Balıkesir Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:53
Sabah
08:22
Öğle
13:20
İkindi
15:47
Akşam
18:08
Yatsı
19:32

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Dinç Eczanesi
Merkez
Sinem Eczanesi
Merkez
Yusuf Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Ayyıldız Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bilgilendirme toplantısı yaptı

Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bilgilendirme toplantısı yaptı

Meclisin gündemi deprem oldu

Meclisin gündemi deprem oldu

Bandırma’da eline kitap alan okumaya koştu

Bandırma’da eline kitap alan okumaya koştu

Hatipler Camii Kız Kur’an Kursu açıldı

Hatipler Camii Kız Kur’an Kursu açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.