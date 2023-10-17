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Başkan Arslan’dan baz istasyonu ve yol müjdesi

17.10.2023 08:09 | Son Güncelleme:
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Fethiye karayolu üzerindeki eksik bölümün tamamlandığını müjdeledi. İlçede tamamlanan ve devam eden projeleri yerinde inceleyen Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yaptığı açıklamada; “Bilgi Teknolojisi ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Ayvacık, Gürsu, Sofular mahallelerimiz başta olmak üzere 9 mahallemizin internet ve cep telefonu hizmetlerinin daha kaliteli olması, iletişimin kolay sağlanması için Ayvacık Mahallesi’ne yapılan baz istasyonu hizmete açılmıştır.

Başkan Arslan’dan baz istasyonu ve yol müjdesi

İlçede tamamlanan ve devam eden projeleri yerinde inceleyen Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yaptığı açıklamada; “Bilgi Teknolojisi ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Ayvacık, Gürsu, Sofular mahallelerimiz başta olmak üzere 9 mahallemizin internet ve cep telefonu hizmetlerinin daha kaliteli olması, iletişimin kolay sağlanması için Ayvacık Mahallesi’ne yapılan baz istasyonu hizmete açılmıştır. Teknik sorunlar giderildikten sonra mahallelerimizin iletişim sorunu giderilmiş olacaktır. İlçemize böyle bir hizmeti kazandırarak teknoloji ve iletişim konusunda bizlere yardımcı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na, baz istasyonu yapımının ilk başından sonuna takipçisi olan BTK İzmir Bölge Müdürü Levent Ardıç ve personellerine, Ayvacık Mahallesi Muhtarımız Zekeriya Turgut’a teşekkür ederiz. Çameli’mize hayırlı olsun” dedi.

Çameli

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