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  4. Başkan Arslan’dan selin vurduğu Antalya ve İzmir’e geçmiş olsun mesajı

Başkan Arslan’dan selin vurduğu Antalya ve İzmir’e geçmiş olsun mesajı

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.12.2020 16:28 | Son Güncelleme

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Antalya ve İzmir’de yaşanan selde mağdur vatandaş ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.Başkan Arslan, yayımladığı mesajında; “Antalya Kumluca ilçesinde yaşanan şiddetli sağanak yağmur ve sonrasında oluşan selden örtü altı sebzeciliği yapan üreticilerimizi ve çiftçilerimizin seraları zarar gördüğünü öğrenmiş bulunmaktayız.

Başkan Arslan’dan selin vurduğu Antalya ve İzmir’e geçmiş olsun mesajı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Antalya ve İzmir’de yaşanan selde mağdur vatandaş ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Arslan, yayımladığı mesajında; “Antalya Kumluca ilçesinde yaşanan şiddetli sağanak yağmur ve sonrasında oluşan selden örtü altı sebzeciliği yapan üreticilerimizi ve çiftçilerimizin seraları zarar gördüğünü öğrenmiş bulunmaktayız. Bu afetten zarar gören bölge halkımızın acılarına ortak oluyoruz, Rabbim böyle bir felaket bir daha göstermesin inşallah. Antalya’da Kumluca’daki Çamelili hemşerilerimize aynı zamanda Kumluca ‘da Tüm üreticilerimize geçmiş olsun dilerim. İzmir’de yaşanan selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. İzmir’de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.

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