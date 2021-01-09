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Başkan Arslan’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09.01.2021 13:42 | Son Güncelleme:
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Başkan Arslan’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı. Başkan Arslan, “Basın mensuplarımızın şehrimize ve ülkemize verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Arslan mesajında, “Gücünü, kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın, önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla, demokrasinin temel unsurlarından biridir. İnternet ve sosyal medya olmak üzere bilgiye ve habere erişimin çeşitlendiği ve kolaylaştığı günümüz dünyasında, halkı doğru ve tarafsız haberle hızlı bir şekilde buluşturan gazetecilerimizin yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır” dedi.

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum”
Başkan Arslan, “Güçlü medya, güçlü ifade özgürlüğü, güçlü ifade özgürlüğü de güçlü demokrasi demektir. Bu çerçevede ülkemizin 2023 hedeflerindeki ileri demokrasi ilkesine ulaşmamız doğrunun ve gerçeğin peşinde olan basın ve medya mensuplarımızın kamuyu aydınlatma görevini büyük bir özveriyle yapması sonucunda gerçekleşecektir. Bu çerçevede ülkemizin can damarlarından biri olan gazetecilerimizin, basın ve medya mensuplarımızın yaptığı iş büyük bir öneme sahiptir. Bu önemin bilinciyle, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü en içten duygularımla kutluyor, zor şartlar altında dahi görev bilincini kaybetmeyen, üstün gayreti ile habercilik anlayışından ödün vermeksizin fedakârca çalışan değerli gazetecilerimizin ve basın mensuplarımızın şehrimize ve ülkemize verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle görevi başında vefat eden basın mensuplarını rahmetle anıyor, gazetecilik mesleğine emek vermiş gönül vermiş tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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