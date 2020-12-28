Başkan Aşgın, Çoruminia’da incelemede bulundu

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yapım işleri devam eden ÇORUMİNİA’da incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ve teknik personelin de katıldığı incelemede Aşgın çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Çorum’un turizminin gelişmesine yönelik önemli projelere imza atan Çorum Belediyesi, Çoruminia projesini tamamlamak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Çorum’un 7 bin yıllık köklü bir medeniyete sahip olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak ilimizin turizminin gelişine yönelik projelerimizi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Çorum’umuzun kültür ve turizmine önemli katkılar sağlayacak Çoruminia projemizdeki çalışmalarımız hızla devam ediyor.” dedi.

