YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Başkan Aşgın Koçhisar barajın’daki çalışmaları inceledi

Başkan Aşgın Koçhisar barajın’daki çalışmaları inceledi

ÇORUM HABERLERİ  | 02.10.2020 18:51 | Son Güncelleme

Çorum’un en az 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Koçhisar Barajı isale hattında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.Geçtiğimiz aylarda ihalesi gerçekleştirilen 53 kilometre uzunluğundaki Koçhisar isale hattı ile Çorum’un uzun yıllar su ihtiyacını karşılayacak olan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr.

Çorum’un en az 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Koçhisar Barajı isale hattında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Geçtiğimiz aylarda ihalesi gerçekleştirilen 53 kilometre uzunluğundaki Koçhisar isale hattı ile Çorum’un uzun yıllar su ihtiyacını karşılayacak olan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmaların önümüzdeki sene içerisinde tamamlanacağını söyledi.
Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Alper Zahir, Su ve Kanalizasyon Müdürü İdris Özyılmaz ve beraberindeki heyetle Koçhisar Barajı’ndan başlayarak çalışmaları inceleyen Başkan Aşgın, DSİ ve firma yetkililerinden bilgi aldı.
’Şehrimiz uzun yıllar su sıkıntısı çekmeyecek’
Çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Başkan Aşgın, “53 kilometre’lik bir yerden, Alaca’nın Koçhisar Barajı’ndan şehrimize çok kaliteli bir içme suyu getiriyoruz. Seçim dönemi verdiğimiz sözlerimiz içerisinde de öncelikli projelerimizden biriydi. İhalesi geçtiğimiz aylarda yapıldı. Yaklaşık 3 ay önce de firma çalışmalarına başladı. Şu an çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 53 kilometre’lik isale hattımızın 39 kilometre’lik kısmında 914 mm’lik çelik borular toprakla buluşmuş durumda. Bunların da yaklaşık 8 bin metrelik kısmında da çalışmalar tamamlandı. Dolayısıyla şehrimizin önümüzdeki süreçte içme suyu ile ilgili problemini çok uzun yılları kapsayacak şekilde çözmüş olacağız. Bu çalışmada emeği geçen DSİ ve firma yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Hususen takip eden Valimiz, Milletvekillerimiz, İl Başkanımız ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Şu anda da çok önemli bir aşamaya taşıdığımız bu projemiz, önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanmış olacak ve şehrimiz uzun yıllar inşallah bir daha su problemi yaşamayacak. Şehrimize hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Artık onları tanımayan yok! Artık onları tanımayan yok!
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Çankaya’da pandemi denetimleri sürüyor
Çankaya’da pandemi denetimleri sürüyor
Sakarya'da kamyonette 52,5 kilo esrar ele geçirildi
Sakarya'da kamyonette 52,5 kilo esrar ele geçirildi
GÜNCELLEME - İskenderun Körfezi'nde kokain çıkan gemideki arama tamamlandı
GÜNCELLEME - İskenderun Körfezi'nde kokain çıkan gemideki arama tamamlandı

Çorum Namaz Vakitleri 2 Ekim Cuma

İmsak
05:07
Sabah
06:31
Öğle
12:35
İkindi
15:51
Akşam
18:28
Yatsı
19:47

Çorum Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Çağlı Eczanesi
Merkez
Yıldırım Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Derya Ecz Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Kemer Ecz. Eczanesi
Osmancik
Hekimoğlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaya devam edecek
Sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaya devam edecek
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Yolan çıkan inek kazaya neden oldu
Yolan çıkan inek kazaya neden oldu
Dünyada bir ilk Osmancık'ta uygulanıyor
Dünyada bir ilk Osmancık'ta uygulanıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.