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Başkan Aşgın semt pazarlarını inceledi

ÇORUM HABERLERİ  | 25.04.2020 18:24 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Çorum’daki semt pazarlarının haftada 3 gün 3 noktada açılması esnafı da vatandaşları da memnun etti.Mimarsinan, Bahçelievler ve Buhara Mahallelerinde bulunan 3 semt pazarının haftada 3 gün açık olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Alınan kararlar gereğince pazar yerlerine aynı anda içerideki 80 esnafın 2 katı yani 160 vatandaşımızı alabiliyoruz.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Çorum’daki semt pazarlarının haftada 3 gün 3 noktada açılması esnafı da vatandaşları da memnun etti.
Mimarsinan, Bahçelievler ve Buhara Mahallelerinde bulunan 3 semt pazarının haftada 3 gün açık olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Alınan kararlar gereğince pazar yerlerine aynı anda içerideki 80 esnafın 2 katı yani 160 vatandaşımızı alabiliyoruz. Bu sebeple özellikle hafta sonları pazar önlerinde yığılmalar oluyor. Aynı semt pazarları hafta içi 2 gün daha açık. Hemşehrilerimiz bu süreçte bize yardımcı olarak pazarlara mümkün olduğunca pazartesi ve çarşamba günleri gitmeye özen göstersinler ki salgınla mücadelemiz zafiyete uğramasın" dedi.
’Pazar tezgahlarına numara’
Vatandaşla sohbet eden Belediye Başkanı Aşgın, kendilerine ulaşan şikayetlerin büyük bir kısmının esnaf tarafından kalitesiz ve bozuk ürün verilmesi yönünde olduğunu belirtti. Bunun da önüne geçmek için Belediye olarak gereken tüm tedbirleri aldıklarını dile getiren Başkan Aşgın, "Tezgahların önlerini numaralandırdık. Hemşehrilerimiz, kendilerine bozuk, çürük veya eksik tartılan bir ürün verildiğinde, tezgah önlerindeki numarayı not ederek aldıkları ürünle zabıta noktalarına gelirlerse zabıta ekiplerimiz tarafından iade veya değişim konusunda gerekli işlemler yapılacak. Hileli ürün sattığı tespit edilen pazarcıya da cezai işlem uygulanacak" şeklinde konuştu.

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