YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Başkan Aşgın, Velipaşa Hanı’ndaki çalışmaları inceledi

Başkan Aşgın, Velipaşa Hanı’ndaki çalışmaları inceledi

ÇORUM HABERLERİ  | 20.07.2020 19:47 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Dr.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Velipaşa Hanını ziyaret ederek devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Velipaşa Hanının 150 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve Çorum için çok önemli bir kültürel varlık olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Velipaşa Hanı Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini barındıran çok güzel bir yapı. İnşallah bu içerisindeki mimari özelliklerini koruyarak güzel bir restorasyon çalışmasını hanımızda gerçekleştiriyoruz. 11 aylık bir süresi var. İnce işçilik gerektiriyor. İlmek ilmek dokunması gerekiyor, tarihin tekrar burada Velipaşa Hanında ihya edilmesi gerekiyor. Bu anlamda da önümüzdeki yıl şehrin tarihi dokusuna katkı verecek şekilde tamamlanmış olacak. Velipaşa Hanını hem şehrimize gelen turistlerin hem de hemşehrilerimizin hizmetine açmış olacağız." diye konuştu.
’Çorum’da tarih ve kültür tekrar ihya olacak’
Çorum’da az sayıdaki tarihi yapının restorasyonu konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehirdeki tarih ve kültürün tekrar ihya olacağını belirtti.
Çorum kalesinde yaptıkları çalışmaların önemine de vurgu yapan Başkan Aşgın, “Çöplü arastasıyla ilgili çalışmalarımız da çok iyi bir noktaya geldi. Röleve planlarımız onaylanmış oldu ve çalışmalara artık başlıyoruz. Saat Kulesi civarında sokak sağlıklaştırma projemiz onay aşamasında. Bu projeler tamamlandığında şehrimizdeki tarih kültür tamamen ihya edilmiş olacak. Medeniyetimizin bize emanet olarak bıraktığı bu izleri yeniden canlandırmış olacağız. Bu anlamda bizim heyecan duyduğumuz bir an önce bitmesini beklediğimiz bir çalışmamız. Ne güzel oldu. Dünya’nın Merkezine yakıştı diyeceğimiz gerçekten muazzam bir eseri şehrimize kazandırmış olacağız. Ben Velipaşa Hanımızın hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyor, hemşehrimilerimizi handaki çalışmalar bittiğinde bir kahve içmeye bekliyorum" dedi.
Ziyarette Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Zübeyir Tuncel ile Etüd Proje Müdürü Köksal Çöldaş da hazır bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Süleymanpaşa’da yol atağı sürüyor

Süleymanpaşa’da yol atağı sürüyor

Kütahyalı ‘Doğa Bekçileri’nden çöp temizleme etkinliği

Kütahyalı ‘Doğa Bekçileri’nden çöp temizleme etkinliği

Burhaniye’de Elif Aygördü’nün çinileri ilgi gördü

Burhaniye’de Elif Aygördü’nün çinileri ilgi gördü

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Hisarcık Belediyesi’nden çevre düzenleme ve peyzaj çalışması

Hisarcık Belediyesi’nden çevre düzenleme ve peyzaj çalışması

Kayserispor ana sponsorundan ’küme düşme kaldırılsın’ çağrısı

Kayserispor ana sponsorundan ’küme düşme kaldırılsın’ çağrısı

Çorum Namaz Vakitleri 20 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:20
Öğle
12:52
İkindi
16:48
Akşam
20:14
Yatsı
21:55

Çorum Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Pazartesi

Bilge Eczanesi
Merkez
Hicret Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Aktaş Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Şifa Ecz. Eczanesi
Osmancik
Şifa Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ruziye Gür, son yolculuğuna uğurlandı

Ruziye Gür, son yolculuğuna uğurlandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Çorum'dan Konya'ya yamaç paraşütü ile uçup 8 saat 15 dakika havada kaldı

Çorum'dan Konya'ya yamaç paraşütü ile uçup 8 saat 15 dakika havada kaldı

Gazi ve İnönü caddesi yıkanarak dezenfekte edildi

Gazi ve İnönü caddesi yıkanarak dezenfekte edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.