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Başkan Aşgın’dan genç mucitlere destek

ÇORUM HABERLERİ  | 11.09.2020 18:38 | Son Güncelleme

TÜBİTAK tarafından düzenlenen liseler arası insansız hava araçları yarışmasına katılmak için model uçak tasarlayan Hayrettin Karaman İmam Hatip Lisesi öğrencilerine moral ziyaretinde bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen liseler arası insansız hava araçları yarışmasına katılmak için model uçak tasarlayan Hayrettin Karaman İmam Hatip Lisesi öğrencilerine moral ziyaretinde bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, genç mucitlere destek verdi.
Pandemi nedeniyle çalışmaların sekteye uğradığını söyleyen genç mucitler, seneye çok daha iyi özelliklere sahip bir uçakla yarışmaya katılacaklarını ifade etti.
Oluşturdukları çalışma grubuna ’TOY’ ismini verdiklerini, yaptıkları model uçağa da ilk İmam Hatip Lisesi Müdürü Celalettin Ökten’in soyadını verdiklerini söyleyen öğrenciler ziyaret nedeniyle Başkan Aşgın’a teşekkür etti.
Çalışmalar için 2 bin TL destek isteyen öğrencilere Belediye Başkanı Aşgın, "2 bin TL bu iş için düşük bir miktar. Biz size 10 bin TL destek verelim. Siz yeter ki çok çalışın ve en iyisini yapın. Sizler için Makine İkmal Müdürlüğümüz bünyesinde bir çalışma alanı da oluşturabiliriz. Oradaki teknik ekipmanlardan da faydalanabilirsiniz. Size verdiğimiz bu 10 bin TL başlangıç olsun. Siz daha iyisini yapın biz bu desteği artıralım" dedi.
Başkan Aşgın, genç mucitlere verdikleri bu desteği memlekete faydalı olacak proje yapan, üreten başka derneklere de vermeye hazır olduklarını ifade ederek, "Yeter ki yaptıkları projeye kendileri inansın, bizi de inandırsınlar." diye konuştu.

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