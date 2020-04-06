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Başkan Aşgın’dan temizlik işleri personeline moral ziyareti

ÇORUM HABERLERİ  | 06.04.2020 17:20 | Son Güncelleme

Çorum Belediye Başkanı Dr.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun bir tempoyla çalışan Temizlik işleri Müdürlüğü personeline moral ziyaretinde bulundu.
Koronavirüs (covid-19) nedeniyle özveriyle çalışan ve bu süreçte yoğun bir tempoyla çalışan ve cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren personele teşekkür eden Aşgın, “Mesai mefhumu gözetmeksizin Çorum’umuzu temizlemek ve koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte gece-gündüz özveriyle çalışan siz mesai arkadaşlarımız sayesinde temiz bir Çorum’a sahibiz. İnşallah bu illeti hep birlikte atlatacağız. Sizlere ve bu süreçte büyük emekler veren tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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Gençkurt Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
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Iskilip
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Deva Ecz. Eczanesi
Osmancik
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