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Başkan Aslan Gazeteciler Gününü kutladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.10.2020 16:15 | Son Güncelleme

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan 21 Ekim Dünya Çalışan Gazeteciler Gününe ilişkin bir mesaj yayınladı.Başkan Aslan mesajında, gazetecilerin doğru, tarafsız ve günceli halka ulaştırabilmek adına her an büyük bir çaba ve özveri ile çabaladığını vurguladı.

Başkan Aslan Gazeteciler Gününü kutladı

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan 21 Ekim Dünya Çalışan Gazeteciler Gününe ilişkin bir mesaj yayınladı.
Başkan Aslan mesajında, gazetecilerin doğru, tarafsız ve günceli halka ulaştırabilmek adına her an büyük bir çaba ve özveri ile çabaladığını vurguladı. Başkan Aslan, “Gazetecilik yüzyıllardır kutsal bir meslek. Bizde halkın haber alma hakkını yerine getirmek amacı ile gece gündüz demeden çalışmaya gayret ediyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de etkisini sürdüren korona virüse rağmen sahada çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye topraklarında gazetenin ve gazeteciliğin temeli olarak bilinen ve Tercüman-ı Ahval Gazetesinin kurulması günümüze kadar ulaşmış ve halen kutlanmaya devam ediliyor. Burada önemli olan nokta ise tüm bunlara rağmen gazetecilerin hak ve savunma noktasında yaşadığı sıkıntıların gün geçtikçe arttığı gerçeği değişmiyor. Bizlerde daha haklarının verildiği günler dileği ile 21 Ekim Dünya Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyoruz” ifadelerini kulandı.

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