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Başkan Aslan’dan 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı mesajı

VAN HABERLERİ  | 24.07.2020 09:29 | Son Güncelleme

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Memet Aslan, yayımladığı mesajda, “Gazetecilik mesleği onurlu ve şerefli bir meslektir.

Başkan Aslan’dan 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Memet Aslan, yayımladığı mesajda, “Gazetecilik mesleği onurlu ve şerefli bir meslektir. Kamuoyunu doğru bilgilendiren, habercilikte ilkeselliği şiar edinen, tarafsız ve objektif habercilik yapan tüm gazeteciler ve basın yayın mensupları kutsal bir görevi yerine getirmektedir. Toplumun olayları doğru bilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayan ilkeli gazetecilerdir. Tarafsız basın yayın, yani gazetecilik kamuoyunun vicdanıdır. Bağımsız gazetecilik hiçbir siyasi veya politik bir parti ya da grubun tesirinde kalmadan politikaların belirlenmesinde doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilme kabiliyetine sahiptir. Hür ve tarafsız basın bireysel değil toplumsal çıkar ve menfaatler doğrultusunda haber yapar, haktan, hukuktan yana hep duruş sergiler. Demokrasinin olmazsa olmazı olan basın yayın ne kadar hür olursa toplumda o kadar özgür olur. Toplumun ekonomik ve sosyal refahı, bireylerin düşünce ve fikir hürriyeti, inanç ve yaşam biçimi özgülüğü ne kadar kutsalsa gazeteciliğin, basın yayının hürriyeti de o kadar kutsaldır.
Ülkenin ve vatanın birliğini ve bütünlüğünü, toplumun huzur ve barışını, bireyleyin hak ve özgürlüklerini, toplumsal mutabakatı, tarafsız ve objektif haberciliği ilke edinen tüm gazetecilerin ve basın bayramını kutluyorum” dedi.

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İmsak
03:13
Sabah
04:55
Öğle
12:18
İkindi
16:10
Akşam
19:31
Yatsı
21:05

Van Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Arı Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Kartal Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
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