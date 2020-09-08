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Başkan Aslan’dan 9 Eylül kutlaması

İZMİR HABERLERİ  | 08.09.2020 13:57 | Son Güncelleme

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, İzmir’in kurtuluş yıl dönümü 9 Eylül’e ilişkin, “15 Mayıs 1919 ve 9 Eylül 1922 tarihlerinin İzmir için dönüm noktası olmuştur” dedi.EGİAD Başkanı Mustafa Aslan İzmir’in kurtuluş yıl dönümü 9 Eylül’e ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Aslan’dan 9 Eylül kutlaması

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, İzmir’in kurtuluş yıl dönümü 9 Eylül’e ilişkin, “15 Mayıs 1919 ve 9 Eylül 1922 tarihlerinin İzmir için dönüm noktası olmuştur” dedi.
EGİAD Başkanı Mustafa Aslan İzmir’in kurtuluş yıl dönümü 9 Eylül’e ilişkin açıklamada bulundu. 15 Mayıs 1919 ve 9 Eylül 1922 tarihlerinin İzmir için dönüm noktası olduğunu vurgulayan Aslan, “İşgal, Yunanlıların 15 Mayıs’ta İzmir’e girmesiyle başlamış, yaklaşık 3,5 sene sonra 9 Eylül’de İzmir’den atılmasıyla son bulmuştur. 15 Mayıs, Yunanlı’ların vatanımıza saldırdığı kara günün yıl dönümü iken; 9 Eylül ise Türk ordusunun ilk hedefe vardığı ve vatanın kurtulduğu günün yıl dönümüdür. Bu itibarla bu günler Türk milleti ve bilhassa İzmirliler için büyük dönüm noktası olmuştur. İzmir, Büyük Taarruz harekâtı sonucu 9 Eylül 1922’de Yunan işgalinden kurtulmuş ve akabinde Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması süreci başlamış, Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığının simgesi haline gelmiştir. 9 Eylül ve işgal sürecinin ticaret hayatına da farklı yansımaları olmuştur. İzmir’in kurtarılması sonrasında 13 Eylül tarihinde meydana gelen Büyük İzmir Yangını’nda Kordon’da bulunan Ticaret Odası binası ve odaya ait tüm kayıtlar yanarak kül olmuştur” diye konuştu.

İzmir’de fuarcılığı ve ticareti geliştirmek amacıyla 1927 yılında alınan kararla İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül’de bir sergi açılması kararı alındığını hatırlatan Aslan, şöyle devam etti: “Sergi ‘9 Eylül Sergisi’ adıyla 4-25 Eylül 1927 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ulusal ve uluslararası katılımın yoğun olması ve serginin başarılı olması üzerine bir yıl sonra, 2. sergi 4-20 Eylül 1928 tarihlerinde düzenlenmiş ve günümüze kadar devam eden İzmir Enternasyonal Fuarı’nın başlangıcını oluşturmuştur. Bu vesileyle İzmir’in kurtuluşu yolunda ilk kurşunuyla meşaleyi ateşleyen Hasan Tahsin’i ve Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyoruz.”

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İzmir Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
05:16
Sabah
06:40
Öğle
13:14
İkindi
16:49
Akşam
19:38
Yatsı
20:57

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Ufkum Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Evin Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Yeni Girne Eczanesi
Bayrakli
Yücel Eczanesi
Bayrakli
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