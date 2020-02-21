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Başkan Asya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Türkmenoğlu’nu ağırladı

MUŞ HABERLERİ  | 21.02.2020 15:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 23.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 23. ve 24. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Av. Ayşe Türkmenoğlu, Muş Belediyesini ziyaret etti.
Belediye Başkanı Feyat Asya, Bitlis Eren Üniversitesindeki (BEÜ) programından sonra kente gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Konya Eski Milletvekili Av. Ayşe Türkmenoğlu’nu tarihi hizmet binasında ağırladı. Türkmenoğlu’na belediye ziyaretinde Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Yardım, Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adem Palabıyık, KADEM Muş İl Temsilcisi Keziban Mergen de eşlik etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, Muş’un genel durumu ve belediye hizmetleri hakkında misafirlerini bilgilendirdi. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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