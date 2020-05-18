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Başkan Asya: “Gençlerimiz için atılan her adımı, bu ülkenin geleceğine yapılan büyük bir yatırım gibi görüyoruz”

MUŞ HABERLERİ  | 18.05.2020 14:47 | Son Güncelleme

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, “Bizler, gençlerimizin fikir ve görüşlerini önemsiyoruz.

Başkan Asya: “Gençlerimiz için atılan her adımı, bu ülkenin geleceğine yapılan büyük bir yatırım gibi görüyoruz”

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, “Bizler, gençlerimizin fikir ve görüşlerini önemsiyoruz. Gençlerimiz için atılan her adımı bu ülkenin geleceğine yapılan büyük bir yatırım gibi görüyor, bu anlayış içinde hareket ediyoruz. Bizim en temel görevimiz, gençlerimize kalkınmış ve gelişmiş bir şehir bırakmaktır” dedi.
Belediye Başkanı Feyat Asya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Asya, “Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun ilk adımlarından olan, bağımsızlık tutkusunun, vatan aşkının, hür ve müstakil yaşama kararlılığının sembolü olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101. yıldönümünü tüm içtenliğimle kutlarım. Bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin temeli, fiilen 19 Mayıs’ta atılmıştır. Milletimizin emsalsiz fedakarlıkları ile yürütülen İstiklal Savaşının başlatıldığı bu tarihi adım, milletimizin birlik ve beraberliğinin ve ortak değerlerde kenetlenme iradesinin de adı olmuştur” dedi.
“Bizim en temel görevimiz, gençlerimize kalkınmış ve gelişmiş bir şehir bırakmaktır”
19 Mayıs’ın gençlerin bayramı olarak adandığını kaydeden Başkan Asya, “Ülkenin en sıkıntılı günlerinde, dünya siyasi tarihine bakıldığında demokrasi ve özgürlük adına başlayan umut dolu mücadelelerin dinamiği olan gençler, dün olduğu gibi bugünde ülkemizde bağımsızlık ve demokrasi bayrağını yükseklere taşımaya devam ediyorlar. Milletimizin ideallerini gerçekleştiren ve ülkemizi daha da büyütmek için azim ve kararlılığını her daim sürdüren gençlerimiz kuşkusuz atalarının emanetine sahip çıkacaklardır. Bizler, gençlerimizin fikir ve görüşlerini önemsiyoruz. Gençlerimiz için atılan her adımı bu ülkenin geleceğine yapılan büyük bir yatırım gibi görüyor, bu anlayış içinde hareket ediyoruz. Bizim en temel görevimiz, gençlerimize kalkınmış ve gelişmiş bir şehir bırakmaktır. Ülkemizde, özellikle son 18 yıl içinde, hükümetlerimizin üstün gayretleriyle birçok alanda devrim niteliğinde önemli reformlar gerçekleştirildi. Bizler de bu minval üzere kendi yerelimizde gençlerimize yönelik çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin, ülkemizin bugün ulaştığı seviyeleri çok daha ileriye taşıyacaklarına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarım” ifadelerini kullandı.

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