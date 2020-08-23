YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Başkan Asya, korona virüsü yendi

Başkan Asya, korona virüsü yendi

MUŞ HABERLERİ  | 23.08.2020 12:03 | Son Güncelleme

Kısa bir süre önce korona virüs testi pozitif çıkan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, korona virüsü yenerek yeniden sağlığına kavuştu.Ankara’daki bir toplantıya katılmak üzere tedbir amaçlı 11 Ağustos’ta korona virüs testi yapan ve sonucu pozitif çıkan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın son yaptırdığı korona virüs testi negatif çıktı.

Başkan Asya, korona virüsü yendi

Kısa bir süre önce korona virüs testi pozitif çıkan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, korona virüsü yenerek yeniden sağlığına kavuştu.
Ankara’daki bir toplantıya katılmak üzere tedbir amaçlı 11 Ağustos’ta korona virüs testi yapan ve sonucu pozitif çıkan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın son yaptırdığı korona virüs testi negatif çıktı. 14 günlük ev karantinasının ardından yeniden sağlığına kavuşan Başkan Asya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Bir süre önce pozitif çıkan Covid-19 testim bugün yapılan son testte negatif çıkmıştır. Bu süreçte dualarını esirgemeyen herkese şükranlarımı sunarım. Rabbim şifa bekleyen tüm hastalarımıza şifalar versin” dedi.

Başkan Asya, korona virüsü yendi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROtelde gergin anlar! Otelde gergin anlar!
PARTNERŞarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorumŞarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
En Çok Okunan Yerel Haberler
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var."
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var."
İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
İçişleri Bakanı Soylu: "Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da m
İçişleri Bakanı Soylu: "Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da m
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düğüne katıldı
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düğüne katıldı
Isparta Emrespor, iç transferde 11 futbolcuyla anlaştı
Isparta Emrespor, iç transferde 11 futbolcuyla anlaştı

Muş Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazar

İmsak
03:59
Sabah
05:28
Öğle
12:22
İkindi
16:05
Akşam
19:05
Yatsı
20:28

Muş Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazar

Şifa Eczanesi
Merkez
Yeni Doz Eczanesi
Bulanik
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Büyük Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.