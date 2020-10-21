Başkan Asya, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Göletli Park’ta gerçekleştirilen istişare toplantısında Başkan Asya, mahallelerde yapımı devam eden ve yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdi. Konuşmasının başında 19 Ekim’de icra edilen Muhtarlar Günü vesilesi ile tüm muhtarların gününü tebrik eden Başkan Asya, birlikte çok daha güzel hizmetler yapma temennisinde bulundu.

Düzenli olarak merkez mahalle muhtarlarıyla istişare ettiklerini vurgulayan Başkan Asya, “Göreve başladığımız günden bugüne kadar muhtarlarımızla uyum ve işbirliği içinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu toplantıların gerçekten faydasını gördük. Birlikte hareket ederek güzel işler çıkardığımıza inanıyorum” dedi.

Hemen hemen her bölgede belediye hizmetlerinin olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, “Her yıl bir önceki yıla göre çalışma tempomuzu arttırarak hizmet üretiyoruz. Daha fazla gayret ederek vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamanın mücadelesini veriyoruz. Bu süreçte başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve tüm ekiplerimizle sahada fedakarca çalışıyoruz. Altyapı projesinin ardından bir şehri dizayn etmek takdir edersiniz ki çok kolay olmadı. Herkesin mahallesi kendisine göre önceliklidir. Ama şundan emin olabilirsiniz ki 17 mahallemizin tamamı da bizim için çok kıymetli ve çok önceliklidir. Üstyapı çalışmaları kapsamında belirlediğimiz programlarımızı mahalle bazlı uygulayarak Saray, Sunay, Kültür, Yeşilce, Yeşilyurt, 15 Temmuz, Hürriyet, Karşıyaka, Dere ve Muratpaşa mahallelerinin ardından şu anda Kale Mahallemizin asfalt çalışmalarını sürdürüyoruz. Çalışmalar sırasında karşılaştığımız sorun ve sıkıntılara birlikte göğüs gererek çözüm noktasında başarılı sonuçlar elde ettik. Hedefimiz bu yıl altyapısını tamamladığımız tüm yollarımızı tamamlamak. Geldiğimiz noktanın iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl yaptığımız çalışmalarla geçen yıla oranla daha iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Allah’ın izniyle gelecek yıl da bu yıla göre çok daha iyi bir durumda olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, mahallelerde devam eden projeleri tek tek sıralayarak mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini dinledi.

