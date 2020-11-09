Başkan Asya, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’ndaki çalışmaları inceledi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cezaevi Yolu olarak bilinen ve belediye meclis kararıyla ‘Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’ adı verilen güzergahta devam eden çalışmaları inceledi.

Şehir Mezarlığından başlayıp Muş-Bitlis karayoluna bağlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda asfalt çalışması başlatıldı. Uzun bir süredir yol genişletme ve reglaj çalışmalarının yapıldığı bölgede asfalt öncesi malzeme serimi yapılıyor. İlk etabı 25 metre, toplamda 35 metre genişliğinde ve 3 kilometre uzunluğundaki yolun tamamlanması ile Muş’a önemli bir bulvar kazandırılacak.

Belediye Başkanı Feyat Asya, asfalt öncesi plentmiks (PMT) seriminin yapıldığı bulvarda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Karayolları Bölge Müdürlüğünün katkıları ile yapılan asfalt çalışmasını yağışlar öncesi tamamlamayı umduklarını kaydeden Başkan Asya, “Muş’umuzun gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’ndaki çalışmalarımız devam ediyor. Yol medeniyettir anlayışı ile uzun bir süredir burada yaptığımız çalışmaların sonucunda asfalt aşamasına gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda söz konusu bölgede genişletme ve düzenleme çalışmalarımızı başlattık. Bu yıl çalışma sezonunun başından itibaren mevcut çalışmalara biraz daha fazla yoğunlaştık. Yolumuzun gidiş yönünde sol tarafı şehre bağlı imar alanımızda. Sağ tarafı Soğucak köyümüze bağlı olduğu için planlamasını yaptığımız 35 metrelik yolun 25 metresini ilk etapta yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte buraya uygulayacağımız imar çalışması ile geri kalan 10 metrelik yolun ilavesini yapabileceğiz” dedi.

Muş’a yeni bir bulvar kazandırdıklarını ifade eden Başkan Asya, “Muş’umuz günden güne gelişiyor. Yaptığımız hizmetlerle kadim şehrimizi geleceğe taşıyoruz. Yaşam alanlarımızı daha geniş alanlara yayarak gelişim ve kalkınmaya öncülük edebiliriz. Şehir merkezindeki 4 ana güzergahımızın yanında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nı da hizmete açtığımızda Muş’umuza ciddi manada bir katma değer sağlamış olacağız. Bir yandan şehir merkezinde yaşanan trafik sorununu asgari düzeye indirmiş olacağız, diğer yandan yeni ticari ve yerleşim alanları ile ilimizi güzelleştireceğiz. Çalışma arkadaşlarımız bu bölgede yoğun bir mesai harcadılar. Asfalt aşamasına kadar kendi imkanlarımızla getirdiğimiz çalışmaları, Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün katkıları ile asfaltını da yaparak hizmete açmayı planlıyoruz. Desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, bakanlığımızın değerli yetkililerine, Karayolları Bölge Müdürümüze, çalışanlarına ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

