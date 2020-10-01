YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Başkan Asya, Vali Gündüzöz ile birlikte korona virüs denetimine çıktı

Başkan Asya, Vali Gündüzöz ile birlikte korona virüs denetimine çıktı

MUŞ HABERLERİ  | 01.10.2020 18:37 | Son Güncelleme

Muş belediyesi Başkanı Feyat Asya, Vali Doç.

Muş belediyesi Başkanı Feyat Asya, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz ile birlikte korona virüs denetimine çıktı.
Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve kamu kurum amirleri ile birlikte korona virüs salgını dolayısıyla işyerlerini denetledi. İstasyon Caddesindeki işyerlerini ziyaret eden heyet, işletme sahiplerini ve vatandaşları salgına karşı tedbir almaları hususunda uyardı.

“Dev proje adım adım ilerliyor”
Başkan Asya, kent meydanı projesi hakkında Vali Gündüzöz’ü bilgilendirdi. Belediye Başkanı Feyat Asya, denetimler sırasında eski hastanenin yerine uygulanan Kent Meydanı inşaatını ziyaret ederek proje hakkında Vali Gündüzöz’e bilgi verdi. Muş Belediyesi’nin şehre kazandıracağı en önemli projelerden biri olan Muş Kent Meydanı inşaatı hızla ilerliyor. Temel kazısı ve reglajı tamamlanan projede radye temel çalışması yapılıyor. Gece gündüz özverili çalışmanın sergilendiği Kent Meydanı projesi şehre ayrı bir estetik kazandıracak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Burcunuz hangi hayvanın özelliklerini yansıtıyor? Burcunuz hangi hayvanın özelliklerini yansıtıyor?
Ailesinden gizli üniversiteyi kazanıp öğretmen oldu Ailesinden gizli üniversiteyi kazanıp öğretmen oldu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
’Samsunspor tabelası’ ait olduğu yere geri döndü
’Samsunspor tabelası’ ait olduğu yere geri döndü
Patateste rekor verim bekleniyor
Patateste rekor verim bekleniyor
Vatandaşın dosyası rafta kalmıyor
Vatandaşın dosyası rafta kalmıyor

Muş Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
04:42
Sabah
06:03
Öğle
12:09
İkindi
15:27
Akşam
18:04
Yatsı
19:21

Muş Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Hisar Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Bulanik
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Yeni Derman Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Muş'ta büyükbaş hayvanlar Kazan Gölü'ndeki taze otlarla besleniyor
Muş'ta büyükbaş hayvanlar Kazan Gölü'ndeki taze otlarla besleniyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı
Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı
'Muş Sevgi Kapısı' Projesi Ile Öğrencilere Takı Ve Filografi Eğitimi Veriliyor
'Muş Sevgi Kapısı' Projesi Ile Öğrencilere Takı Ve Filografi Eğitimi Veriliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.