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Başkan Asya’dan, ’14 Mart Tıp Bayramı’ mesajı

MUŞ HABERLERİ  | 13.03.2020 15:21 | Son Güncelleme

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ‘14 Mart Tıp Bayramı’ münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.Başkan Feyat Asya yayımladığı mesajında, sağlık hizmetlerinin insanların en önemli talepleri arasında bulunduğunu belirterek, sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklar yaparak vatandaşa sağlık hizmetinin kaliteli bir şekilde sunduğunu söyledi.

Başkan Asya’dan, ’14 Mart Tıp Bayramı’ mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ‘14 Mart Tıp Bayramı’ münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Feyat Asya yayımladığı mesajında, sağlık hizmetlerinin insanların en önemli talepleri arasında bulunduğunu belirterek, sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklar yaparak vatandaşa sağlık hizmetinin kaliteli bir şekilde sunduğunu söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetleri döneminde sağlık alanında önemli yatırımların yapılığını kaydeden Başkan Asya, Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin Avrupa standartlarında olduğunun altını çizdi. Bugünkü sağlık hizmetlerinin bu aşamaya gelmesinde ciddi mesailerin harcandığını vurgulayan Başkan Asya, bu alanda yürütülen çalışmaların ülkenin gelişmesindeki en önemli etken olduğunu ifade etti. AK Parti hükümetlerinin sosyal devlet anlayışını benimsediğini ve buna göre politikalar yürüttüğünü söyleyen Başkan Asya, “Sağlık hizmetleri devletin öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmeti sunulması için hükümetimiz tarafından reform niteliğinde düzenlemeler yapılmış ve hayata geçirilmiştir. Halkımızın yıllarca mustarip olduğu sağlık sorunları, atılan kararlı adımlarla ortadan kaldırılarak, sağlık hizmetlerinde diğer ülkelere göre iyi bir seviyeye gelmiştir. Aynı şekilde sağlık çalışanlarının da özverili çalışmaları ile vatandaşlarımız geçmişe oranla rahat bir nefes almıştır” dedi.
Sağlık çalışanlarının emeklerinin takdire şayan olduğunu ifade eden Başkan Asya, “İnsan odaklı yapılan her çalışma önemlidir. Özellikle insan sağlığı ve hayat kurtarmaya yönelik verilen emeğin tarifi yoktur. Bu vesile ile vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha mutlu bir hayat sürmesi için en zor koşullarda bile fedakârca çalışan başta doktorlarımız, hemşirelerimiz ve ebelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

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