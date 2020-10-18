Başkan Asya’dan 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Muhtarlar günü münasebetiyle ile bir mesaj yayımlayan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, köy ve merkez mahalle muhtarlarının gününü tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Mesajında muhtarlık müessesesinin yerel yönetimin en eski örneklerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, muhtarlıkların, bulundukları mahalle veya köylerde devleti temsil eden kurumlar olduğunu, muhtarların ise sorumlu oldukları bölgedeki vatandaşların devlet kurumlarıyla ilişkilerinin sağlanmasındaki önemli şahsiyetler olduğunu ifade etti. Başkan Asya, “Devleti ve milleti temsil noktasında önemli görevler üstlenen tüm muhtarlarımızın gününü tebrik ediyorum. Yıllarca temsiliyette geri planda bırakılan muhtarlarımız AK Parti hükümetlerimizin reformları sayesinde hak ettikleri konuma getirilerek, yerel demokrasinin güçlenmesi adına önemli adımlar atılmıştır. Özellikle Cumhurbaşkanımızın ülke genelindeki muhtarlarımızla belirli periyotlarda bir araya gelerek hasbıhal etmesi muhtarlık müessesine verilen öneme en güzel örnektir. Bizler de bu minvalde göreve gelir gelmez tüm faaliyetlerimizi muhtarlarımızla istişare etmek suretiyle icra etmekteyiz. Muş Belediyesi olarak muhtarlarımızın taşıdığı sorumluluğun bilincinde olarak çalışma ve projeleri kendilerinin bilgisine sunarak onlardan gelen talep ve önerileri anında değerlendiriyoruz. İstişare kültürünü gelenek haline getirdiğimiz ilimizde muhtarlarımız ile birlikte Muş’un kalkınması ve gelişmesi için el birliği ve gönül birliğimizi sürdüreceğiz. Hemen hemen her ay mutat olarak muhtarlarımız ile yaptığımız istişare toplantılarının yanı sıra her hafta farklı bir mahallede vatandaşlarımızla buluşmak üzere ‘Halk Buluşmaları’ programını başlattık. Pandemi dolayısıyla bu buluşmaları kapsamlı bir şekilde yapmasak da mahallelerimizdeki faaliyetlerimiz sırasında halkımızla hasbihal ediyoruz. Muhtarlarımızla birlikte yaptığımız hizmetleri yine birlikte halkımızın karşısına çıkarak anlatıyoruz. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik eder, aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini dilerim” dedi.



