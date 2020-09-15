Başkan Asya’dan Ahilik Haftası mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, mesajında, 13’üncü yüzyılda Anadolu’da hayat bulan Ahiliğin, bu topraklarda yüzyıllar boyunca kardeşlik, hoşgörü, birlik ve beraberliğin temeli olduğunu ifade ederek, “Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli’nin aşıladığı yüksek ticaret ahlakı ve ilkeleri, günümüzün esnaf ve sanatkârları için de ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Ahilik Teşkilatı Anadolu topraklarını karış karış imar ederek, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmiş, birlik ve beraberliğimizin harcı olmuştur. Toplumsal dokumuzun temelini oluşturan Ahilik kültürünün muhafazası, canlı tutulması, birlik ve beraberliğimizin sürdürülmesi için büyük bir önem taşımaktadır. Bu topraklarda gelecekte de barışın, sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün devamı için gençlerimizin Ahilik kültürünü kendilerine şiar edinmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasında gençlerimizin büyük rol oynayacağına inancım tamdır. Yaptıkları üretim, sağladıkları istihdamla ekonomik büyümeye katkı veren, sosyal istikrarı ayakta tutan ve refahın tabana yayılmasını sağlayan esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyor, bütün vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum” dedi.

