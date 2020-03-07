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Başkan Asya’dan kadınlar günü mesajı

MUŞ HABERLERİ  | 07.03.2020 15:47 | Son Güncelleme

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Asya’dan kadınlar günü mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında tüm kadınların gününü kutlayan Başkan Asya, kadınların toplum için önemli değerler olduğunu söyledi.
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Asya “Hükümetlerimiz tarafından kadınlara yönelik gerçekleştirilen siyasi, ekonomik ve kültürel reformların ardından Kadınlar Günü, ülkemiz kadınları için daha anlamlı hale geldi” dedi.
Kadınların ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Asya, “Yaşamın her alanında başarılarına tanık olunan kadınların aynı zamanda eş ve anne olmanın getirdiği sorumluluklarının gereğini de büyük bir fedakarlıkla yerine getirdiklerini görüyoruz. Toplumsal yaşamda kadınların sorunlarının sona erdirilmesi için hepimiz gayret göstermeliyiz. Muş Belediyesi olarak kadınların sorunlarının çözümü noktasında aktif rol almaya devam ediyoruz. Kadınlarımıza yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız her geçen gün artmaktadır. Kurumumuz bünyesinde uyguladığımız projelerle kadınlarımızın meslek edinmelerine olanak sağlamaya çalışıyoruz. Daha önce gerçekleştirdiğimiz projeler kapsamında kadınlara yönelik aşçılık kursu, çocuk bakıcılık kursu, kilim kursu ile yaşlı ve hasta bakım elemanı yetiştirme gibi nice kurslar açtık. Aynı şekilde bayanlarımızın faklı illeri, farklı kültürleri görebilmeleri için geziler düzenliyoruz. Hizmete açtığımız Bilgi Evlerimizde bayan kardeşlerimizin istifade edebileceği imkanlar oluşturduk. Bunun gibi kadınları toplumsal yaşama dahil eden projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Başkan Asya mesajını şu şekilde sürdürdü: “Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda, hukuki ve toplumsal alanda atılan adımlarla kadınlarımız demokratik ve sosyal haklarını kazanmalarının yanı sıra sahip oldukları yüksek erdem ve sorumlulukla geleceğimiz için bizlere umut ve güven vermektedir. Özellikle, AK Parti iktidarı ve hükümetleri döneminde Türkiye’de kadınlara sağlanan pozitif ayrımcılık ve kadın haklarının sağlamlaştırılmasına yönelik yapılan çalışmalar ve yine kanunlar kapsamında yapılan düzenlemeler umut vericidir. Hükümetlerimiz tarafından kadınlara yönelik gerçekleştirilen siyasi, ekonomik ve kültürel reformların ardından Kadınlar Günü, ülkemiz kadınları için daha anlamlı hale geldi. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, aileleri ile birlikte huzurlu bir yaşam sürmelerini dilerim” ifadelerini kullandı.

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