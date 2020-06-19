Başkan Asya’dan LGS mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, cumartesi günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi bir mesaj yayımlayarak tüm öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Asya, yayımladığı mesajda, LGS’nin eğitim hayatındaki önemine dikkat çekerek öğrencilerin stres ve heyecan yapmamaları gerektiğini söyledi. Öğrencilerin emeklerinin karşılığını alması temennisinde bulunan Başkan Asya, “Hedeflerine ulaşmak için uzun bir süredir emek veren umut ışığı çocuklarımızın bu sınavda başarılı olacaklarına inancım tamdır. Öğrenci kardeşlerimden LGS’yi hayati bir sınavmış gibi görmemelerini rica ediyorum. Her ne kadar bu sınav önemli olsa da, hiçbir şey evlatlarımızın sağlığından daha önemli değildir. Öğrenci kardeşlerimizin uzun çalışmaları sonunda yaşamlarını şekillendirmek için istedikleri liseyi kazanması, eğitimlerine mutlu olacakları okulda devam etmesi en büyük dileğimizdir. Bu vesile ile sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diler, saygılar sunarım” dedi.

