YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Başkan Asya’dan vatandaşlara maske

Başkan Asya’dan vatandaşlara maske

MUŞ HABERLERİ  | 20.04.2020 16:23 | Son Güncelleme

Muş Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Belediye Başkanı Feyat Asya da bizzat vatandaşlara maske dağıtarak uyarılarda bulundu.Belediye Başkanı Feyat Asya, İstasyon Caddesi güzergahında vatandaşlara maske dağıttı.

Muş Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Belediye Başkanı Feyat Asya da bizzat vatandaşlara maske dağıtarak uyarılarda bulundu.
Belediye Başkanı Feyat Asya, İstasyon Caddesi güzergahında vatandaşlara maske dağıttı. Maske dağıtımı sırasında vatandaşlara korona virüs salgını hakkında uyarılarda bulunan Başkan Asya, hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini söyledi. Şehrin birçok noktasında Muş Belediyesi tarafından kurulan ücretsiz maske dağıtım stantlarını ziyaret eden Başkan Asya, görevlilere kolaylıklar dilerken vatandaşlara da bu süreçte kurallara uymalarını istedi. Başkan Asya, “Muş Belediyesi olarak bir ayı aşkın bir süredir kendi sorumluluk alanımız çerçevesinde korona virüs ile mücadele ediyoruz. Bir taraftan ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan valiliğimiz öncülüğünde yapılan çalışmalarda yer alarak insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamanın gayretindeyiz. Bugün de vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı yapıyoruz. Vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Buna rağmen kamu kurumlarda görevli olanlar, faaliyetleri kısıtlanmayan esnafımız ve bunların dışında çeşitli sebeplerle dışarıda olmak zorunda olan vatandaşlarımıza bu hizmetimizi sunuyoruz. Gerekli uyarılarda bulunuyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, yetkililerimizin de uyarılarını dikkate alıp uygulayarak bu zorlu süreci atlatırız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Prof. Orhan Yıldız: Tedaviyi görseniz evden çıkmazdınız Prof. Orhan Yıldız: Tedaviyi görseniz evden çıkmazdınız
PARTNER Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yusuf Kargın’ın adı parkta yaşatılacak

Yusuf Kargın’ın adı parkta yaşatılacak

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Sakarya Emniyet Müdürlüğünden, Milli Dayanışma Kampanyası’na 212 bin 898 liralık destek

Sakarya Emniyet Müdürlüğünden, Milli Dayanışma Kampanyası’na 212 bin 898 liralık destek

Aksaz’dan maske eleştirisi

Aksaz’dan maske eleştirisi

Aysel Shukurova, Türkiye’de oyunculuk eğitimi almak istiyor

Aysel Shukurova, Türkiye’de oyunculuk eğitimi almak istiyor

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

Muş Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:24
Öğle
12:18
İkindi
16:02
Akşam
19:02
Yatsı
20:26

Muş Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Deva Eczanesi
Merkez
Bilican Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Büyük Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Malazgirt Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne Demirbaş atandı

Malazgirt Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne Demirbaş atandı

Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı

Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı

Varto Adliyesinde Görevli Hakim Ve Savcıya Veda Yemeği

Varto Adliyesinde Görevli Hakim Ve Savcıya Veda Yemeği

Muş'ta 4 Bin 500 Paket Gıda Yardımı Dağıtıldı

Muş'ta 4 Bin 500 Paket Gıda Yardımı Dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.