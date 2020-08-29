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Başkan Asya’dan Zafer bayramı mesajı

MUŞ HABERLERİ  | 29.08.2020 15:38 | Son Güncelleme

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Asya mesajında, 30 Ağustos’un bir milletin bağımsızlığı ve ülkesinin bütünlüğü için gösterdiği cesaretin, fedakârlığın tarih sayfalarına geçtiği gün olduğunu söyledi.

Başkan Asya’dan Zafer bayramı mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Asya mesajında, 30 Ağustos’un bir milletin bağımsızlığı ve ülkesinin bütünlüğü için gösterdiği cesaretin, fedakârlığın tarih sayfalarına geçtiği gün olduğunu söyledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Tarih boyunca birlik ve beraberliği yıkmaya teşebbüs eden her türlü girişimi ve saldırıyı boşa çıkaran milletimiz, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da elde ettiği büyük zaferle birlikte ayrılmaz bir bütün olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir” dedi.
Türk milletinin kaderini değiştiren Büyük Zaferin 98. yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirten Başkan Asya, “Bu gurur gününde aziz milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Zafer Bayramını en içten duygularla tebrik ediyorum. Ağustos ayı, tarihimizde destanlaşmış birçok önemli dönüm noktasına sahne olmuş, insanlığın hafızasına ebediyen silinmez bir mührün vurulduğu şanlı zaferler ayıdır. Bağımsızlık inancımızı ve hür yaşama kararlığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz bu ayda 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapıları bizlere açılmıştır. Yüzyıllar boyunca devam eden mücadeleler ve son olarak 30 Ağustos 1922 günü kazanılan Başkumandanlık Meydan Muharebesi’yle bu toprakların ilelebet bizim kalacağı tüm dünyaya gösterilmiştir. Ancak, şer odaklar, kirli oyunlarına devam ediyorlar. Yine yakın bir tarihte, 15 Temmuz 2016 akşamı hazırladıkları kirli oyunu sahnelediler. Milletimiz, bu kirli oyunu, 1922 ruhuyla bertaraf etmesini bilmiştir. Bundan sonra da buna yeltenenler milletin birliği karşısında hüsrana uğrayacaklardır. Bu duygularla bu toprakları bizlere vatan yapan ve bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize saygı, minnet ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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Merkez
Yetişgin Eczanesi
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Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
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Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
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