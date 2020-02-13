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Başkan Asya’nın hayali gerçekleşiyor

MUŞ HABERLERİ  | 13.02.2020 16:53 | Son Güncelleme

Muş için hayati önem arz eden Alparslan-2 Barajı’ndan cazibeli içme suyu temini projesi yatırım programına alındı.Belediye Başkanı Feyat Asya’nın seçim vaatleri arasında bulunan, ‘Hayalim’ dediği ve ciddi uğraşlar verdiği projenin yatırım programına alındığı Resmî Gazetede yayınlandı.

Muş için hayati önem arz eden Alparslan-2 Barajı’ndan cazibeli içme suyu temini projesi yatırım programına alındı.
Belediye Başkanı Feyat Asya’nın seçim vaatleri arasında bulunan, ‘Hayalim’ dediği ve ciddi uğraşlar verdiği projenin yatırım programına alındığı Resmî Gazetede yayınlandı. 2015 yılından beri Muş’un içme suyu sorununu tamamen ortadan kaldırmak için uzun uğraşlar veren Başkan Asya’nın hayali gerçek oluyor.
Projenin yatırım programına alınmasının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Asya, “Bugün ilimiz için çok önemli bir gelişme yaşandı. Bu projenin hayata geçirilmesinden dolayı son derece mutluyuz. 2014 yılında göreve geldiğimizde öncelikli projelerimiz arasında altyapı olduğu gibi ilimizin içme suyu sorununu gidermekti. Şehir merkezindeki su arayışlarımızdan sonra oluşturmuş olduğumuz fizibilite çalışması ile ilgili bakanlıklarımıza müracaatlarda bulunduk. Bakanlık düzeyinde de yapılan incelemeler sonucu söz konusu projenin elzem olduğu kanaatine varıldı. Bu süreçten sonra biz sürekli işimizin takipçisi olduk. Her platformda bu projemizin başlatılması için taleplerde bulunduk. Son olarak geçen yıl Malazgirt Zaferi etkinlikleri sırasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuyu görüşme imkanımız oldu. İlimize ayrı bir muhabbeti olan Cumhurbaşkanımız talebimizi dikkate alarak gerekli talimatları hemen verdi. O günden sonra Alparslan-2 Barajı’ndan içme suyu temini projemizin yatırım programına alınması için uğraşlar verdik. İlimizin ihtiyaçlarını gerçekten dert edinen değerli Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek ile birlikte işin Ankara ayağının takipçisi olduk. Allah’a şükürler olsun ki hasretimiz olan projenin bu aşamaya gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Söz konusu projenin Muş için hayati önem arz ettiğini kaydeden Başkan Feyat Asya, “Kış mevsimi sonrası proje çalışmalarına başlanacağını umut ediyoruz. İhale prosedürlerinin ardından ilk kazmanın en kısa sürede vurulmasını umuyoruz. Bu proje sayesinde ilimizde yaşanan su sorunu tamamen tarihe karışacak. Karşıyaka Mahallesi’nde yapımını tamamladığımız 7 bin 500 tonluk su deposunu bu projeyi hesaba katarak yaptık. Söz verdiğimiz bir projenin daha gerçekleşmesinden dolayı mutluyuz. Bizlere bu hizmet imkanını sunan Rabbim’e sonsuz şükürler olsun. Projemizin gerçekleşmesi için verdikleri destekten ötürü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemir’e, her platformda dile getirdiğimiz bu talebimizi dikkate alarak ilgili makamlara bildiren bakanlarımıza, teşkilatımıza, devlet büyüklerimize, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanı Naci Ağbal’a, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Sayın Aydın’a, Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek’e ve Muş’umuza yenilikler kazandırmak için gece gündüz emek veren Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz’e şükranlarımı sunarım. İçme suyu temini projemiz ilimize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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