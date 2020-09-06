YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Atabay, cemevinde düzenlenen aşure gününe katıldı

Başkan Atabay, cemevinde düzenlenen aşure gününe katıldı

AYDIN HABERLERİ  | 06.09.2020 15:01 | Son Güncelleme

Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği tarafından aşure günü gerçekleştirildi.Didim Cemevi bahçesinde düzenlenen Aşure gününe, Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Didim İlçe Emmiyet Müdürü Yunus Dinç, Didim CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Didim İYİ Parti İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsener, Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cem Evi Derneği Başkanı Hüseyin İlhan, CHP İlçe Yönetimi, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.Aşure Gününde tüm vatandaşlara aşure ikramında bulunulurken, Başkan Atabay, “Birliğimiz daim, Aşure bereketi üzerimizde olsun.

Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği tarafından aşure günü gerçekleştirildi.
Didim Cemevi bahçesinde düzenlenen Aşure gününe, Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Didim İlçe Emmiyet Müdürü Yunus Dinç, Didim CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Didim İYİ Parti İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsener, Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cem Evi Derneği Başkanı Hüseyin İlhan, CHP İlçe Yönetimi, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Aşure Gününde tüm vatandaşlara aşure ikramında bulunulurken, Başkan Atabay, “Birliğimiz daim, Aşure bereketi üzerimizde olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Babasının en ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değilBabasının en ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Başakşehir Sular Vadisi’nde gençlerden kaykay şov
Başakşehir Sular Vadisi’nde gençlerden kaykay şov
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
05:12
Sabah
06:36
Öğle
13:12
İkindi
16:48
Akşam
19:38
Yatsı
20:56

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Neva Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Aydın Büyükşehir’den Ovacık yoluna sathi kaplama
Aydın Büyükşehir’den Ovacık yoluna sathi kaplama
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
Kuşadası-menderes Yolunda Trafik Kazası 5 Yaralı
Kuşadası-menderes Yolunda Trafik Kazası 5 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.