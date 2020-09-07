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Başkan Atabay, “İllegal yapılanma ile mücadele etmekteyim”

AYDIN HABERLERİ  | 07.09.2020 16:16 | Son Güncelleme

Didim Belediye Başkanı A.

Başkan Atabay, “İllegal yapılanma ile mücadele etmekteyim”

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay son günlerde hakkında çıkan iddialara cevap vererek, “İlk başkanlık dönemimden bu yana ilçemizde kendilerini kanunlardan daha üstün gören bir “illegal yapılanma” ile mücadele etmekteyim” dedi.
Başkan Atabay yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz senelerde şahsıma şantaj yapılmak için çıkartılan görüntüler; bu sefer de asla tanımadığım, kim olduğunu bilmediğim bir şahsın sesi eklenilerek bambaşka bir kurguyla yeniden kamuoyuna servis edilmiştir. Susmayacağım. Maruz kaldığım iftiraların sebebini açıklıyorum. İlk başkanlık dönemimden bu yana ilçemizde kendilerini kanunlardan daha üstün gören bir “illegal yapılanma” ile mücadele etmekteyim. Bu yapılanma içerisindeki kişilerin yasalara uymayan binalarının yapı kullanım belgelerini belediyemizin reddetmesi, başvuru yaptıkları usulsüz iş yeri açma ruhsatı taleplerinin belediyemiz tarafından reddedilmesi gibi sebeplerden dolayı bu kişilerin hedefi olmuş bulunmaktayım. Ayrıca bu yapılanma adına arayan kişiler tarafından geçtiğimiz günlerde de 3 defa şantaj ile tehdit edildiğimi belirtmek isterim. Hukuka aykırı isteklerinin gerçekleşmemesi üzerine beni karalayacağını belirten bu kişiler, tehditlerini geçtiğimiz senelerden beri sürdürmektedir. Bugün ortaya çıkan görüntüler, sahte telefon görüşmesi ile desteklenmek istenmiştir. Didim’i kendi çıkarlarına göre rant merkezine dönüştürmeye çalışan bu çete ile her türlü hukuk çerçevesinde mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna bildiriyorum” dedi.

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