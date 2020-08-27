Başkan Atabay, “Kentimizde yapılmadık yol bırakmayacağız”

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdürüyor.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların ulaşımını sağlıklı ve rahat bir şekilde karşılamaları amacıyla, yapılan planlamalar doğrultusunda yol yapım çalışmalarına hızla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, Hisar ve Fevzipaşa Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri sokaklar da bulunan çöp kovalarını temizleyip boyama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay; “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, yapılan planlamalar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiriyor, Hisar Mahallesinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Kentimizde yapılmadık yol bırakmayacağız” dedi.

