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Başkan Atabay, zabıta müdürüne yapılan saldırıyı kınadı

AYDIN HABERLERİ  | 21.10.2020 16:15 | Son Güncelleme

Didim Belediye Başkanı A.

Başkan Atabay, zabıta müdürüne yapılan saldırıyı kınadı

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, pazar yerinde yapılan denetim sırasında zabıta müdürüne yapılan bıçaklı saldırıyı kınayarak, sorumlular hakkında huhkuki işlemlerin başlatıldığını ifade etti.
Başkan Atabay yaptığı açıklamada, “Bir süredir Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevini başarıyla yerine getirmekte olan Zabıta Müdürümüz Murat Hacıfettahoğlu, Didim halkının sağlığı ve huzurunu tesis etmek amacı ile kamu görevini yerine getirdiği esnada haksız ve hukuksuz bir şekilde kazanç elde etmesine müsaade edilmeyen bir takım kişi ve kişiler tarafından hain bir saldırıya uğramıştır. Bilinmelidir ki, Didim halkından aldığımız destek ve yasaların bizlere vermiş olduğu yetkiler doğrultusuna görevimizi ifa etmekten asla imtina etmeyeceğiz. Bir süredir yaşadığımız bu planlı ve organize saldırılar karşısında asla yılmadan, aksine daha da güçlü bir şekilde Didim’in ve Didimli’nin hakkını gasp etmeye çalışan büyük, küçük her türlü kirli yapı ve kişiler ile mücadele etmeye devam edeceğiz.
Zabıta Müdürümüzün sağlık durumu iyi yönde seyretmekte olup, bir an önce görevinin başına döneceğine olan inancımız sonsuzdur. Bu hain saldırıyı gerçekleştiren kişiler ve perde arkasında bu saldırıyı planlayanlar hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır” dedi.

Başkan Atabay, zabıta müdürüne yapılan saldırıyı kınadı

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