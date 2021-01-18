YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Atabay’dan Didimli miniklere sürpriz

Başkan Atabay’dan Didimli miniklere sürpriz

18.01.2021 10:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocuklara bir sürpriz yaparak yüzlerini güldürdü.Hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dahilinde yapılan etkinliğe çocukların ve ailelerin ilgisi yoğundu.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocuklara bir sürpriz yaparak yüzlerini güldürdü.
Hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dahilinde yapılan etkinliğe çocukların ve ailelerin ilgisi yoğundu. Pandemi dolayısıyla sosyal mesafeler gözetilerek gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, belediye ekipleri, otobüs üzerinde şarkılar eşliğinde, çizgi film karakteri kostümü giyen sanatçılar ve animasyon ekibi ile birlikte Didim sokaklarında eğlenceli dakikalar yaşattı. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın göndermiş olduğu özel hediyeleri alarak mutlu olan çocuklar, sokağa çıkma yasağında kendilerini unutmadığı için Başkan Atabay’a teşekkür etti.
Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın mutluluğu için ellerinden gelen desteği göstereceklerini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan ve evlerinde kalan çocuklarımızı unutmadık. City Bus ile sokakları gezerek çocuklarımıza özel hediyeler dağıttık, her şey çocuklarımızın mutluluğu için” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:50
Sabah
08:15
Öğle
13:24
İkindi
16:01
Akşam
18:23
Yatsı
19:43

Aydın Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Can Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Aydınlıların kar sevinci

Aydınlıların kar sevinci

Karacasu’da proje ve tanıtım atağı

Karacasu’da proje ve tanıtım atağı

Kaymakam Soley aile ziyaretlerine yeniden başladı

Kaymakam Soley aile ziyaretlerine yeniden başladı

Karacasu’da sokak canları unutulmadı

Karacasu’da sokak canları unutulmadı

ADÜ Eğitim Fakültesi 2020 Yılı Performans Toplantısı gerçekleşti

ADÜ Eğitim Fakültesi 2020 Yılı Performans Toplantısı gerçekleşti

Kongre öncesi Karaçancı’dan açıklama: Adaylığımı geri çektim

Kongre öncesi Karaçancı’dan açıklama: Adaylığımı geri çektim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.