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Başkan Atabay’dan eğitim ve sağlık camiası ile bir araya geldi

18.02.2021 16:10 | Son Güncelleme:
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Başkan Atabay’dan eğitim ve sağlık camiası ile bir araya geldi

Didim Belediye Başkanı Sayın A.

Didim Belediye Başkanı Sayın A. Deniz Atabay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ş. Sait Üstündağ, İlçe Nüfus Müdürü Handan Candan ve özel bir sağlık merkezinin müdürü Cengiz Bayar’ı makamlarında ziyaret etti.
İlk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Ş. Sait Üstündağ’ı ziyaret eden Atabay, eğitimin önemine dikkat çekerek, “Geleceğimizin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi anlamında eğitimi çok önemli görüyorum. Bu hususta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile her türlü işbirliği yapmaya gönüllüyüz” dedi. Yeni görevi için tebriklerini ileten Başkan Atabay, Üstündağ’a görevinde başarılar diledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ayrılan Atabay, İlçe Nüfus Müdürü Handan Candan’ı makamında ziyaret etti. Didim’in nüfus hareketliliği hakkında edilen sohbette nüfus çalışmaları ile ilgili bilgiler alan Atabay, Handan Candan’a yeni görevinde başarılar diledi.
Başkan Atabay, son olarak özel bir tıp merkezi müdürü Cengiz Bayar’ı ziyaret etti. Hastane içindeki koşullar ve istekleri değerlendiren Başkan Atabay, bunun yanı sıra içinde bulunduğumuz pandemi süreciyle alakalı Cengiz Bayar ile fikir alışverişinde bulundu.

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